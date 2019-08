Ábalos asegura que la oferta hecha en julio a Podemos no se repetirá y descarta la coalición

El ministro de Fomento en funciones y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado que la oferta que se le hizo a Podemos en julio ya no está sobre la mesa. En una entrevista en la Cadena SER el ministro en funciones ha declarado que "la oferta ya no es válida". "¿Lo que antes era una farsa ahora va a ser suficiente? No es serio", ha zanjado.

Ábalos también ha descartado un acuerdo de coalición con la formación morada: "Podemos tiene que aceptar un Gobierno del PSOE por responsabilidad política". Y ha apuntado: "No es buena lógica la de que si alguien gana el resto pierde y ya no hay ninguna responsabilidad". El riesgo, ha apuntado, es que "la derecha, no siendo mayoría, gobierne el país".

Buscó descartar, en cualquier caso, que los socialistas vean como una buena opción la repetición electoral. "El que gana elecciones no quiere que se repitan. No podemos jugar a un posible mejor resultado porque es muy peligroso, tenemos que formar ahora un Gobierno". Sin embargo, descartó que para conseguirlo estuvieran dispuestos a poner sobre la mesa los términos de la negociación que no pudieron cerrar con Unidas Podemos en julio. "No hay alternativa a un gobierno presidido por el PSOE".

Y negó que al PSOE le fuera "la vida" en el apoyo de los de Pablo Iglesias. Y ha insistido en pedir una abstención al Partido Popular: "Nosotros facilitamos la investidura de Rajoy en el PP. Por reciprocidad deberían hacer lo mismo". Sin embargo, no ha desaprovechado la oportunidad para presionar a Unidas Podemos: "¿Vamos a perder otra oportunidad de un gobierno progresista? ¿Un partido es el que nos va a dar un carácter progresista? ¿El resto no lo tenemos?", se preguntó.

Sin reuniones hasta 15 días antes de que expire el plazo

"Ha existido algún tipo de comunicación no personal, pero nada en las últimas semanas". Ábalos ha confirmado que el diálogo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es nulo. Y ha desgranado la agenda del presidente en funciones a un mes de que expire el plazo para que se le encargue la formación de un gobierno.

Esta semana tendrán lugar las últimas reuniones con colectivos y asociaciones, la semana que viene viajará a Euskadi y Navarra, además de comenzar las conversaciones con partidos nacionalistas. Esto deja la semana del 9 de septiembre para las reuniones con partidos nacionales.

El ministro en funciones no se ha atrevido a pronosticar qué sucederá en las próximas semanas, pero apuntó que "algunos toman las decisiones cuando ya ven la realidad, y depende del vértigo que les dé tomar esa decisión".