Rivera alerta de que Sánchez está preparando otra "mayoría" a base de indultos y otras concesiones a los independentistas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el exfiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, han protagonizado este sábado en Madrid la concentración de la plataforma España Ciudadana convocada para pedir al Gobierno que no indulte a los líderes del proceso independentista en el caso de que sean condenados por los tribunales.

En un acto al aire libre en la céntrica Plaza de Ópera de Madrid, frente al Teatro Real, en el que se podían ver banderas españolas y europeas y pancartas contra los indultos, Rivera ha alertado de que Sánchez está preparando de nuevo el terreno para conformar una mayoría parlamentaria "con los nacionalistas, populistas y Bildu" a base de conceder el indulto a los presos del procés y otras prebendas.

"Están negociando un nueva mayoría política que quieren consolidar a costa de prometer indultos y de purgar a los que le molestan", ha insistido Rivera. Por ello, ha reclamado al presidente que convoque ya elecciones generales para acabar con esta situación, a su juicio, insostenible, dominada por los "Torras, los Rufianes y los Junqueras". "No queremos que el Parlamento se convierta en un lugar de barro e insultos", ha señalado, en alusión a los últimos incidentes que se han protagonizado en el Congreso con el ministro Borrell, y él mismo con diputados de ERC.

Tanto Rivera como Gordillo han denunciado "la ofensa" que supone para los españoles querer sacar de la cárcel "a quienes han dado un golpe a la democracia y amenazan la convivencia".

Durante el acto, Rivera ha sido interrumpido en varias ocasiones por las más de 3.000 personas que cifra la organización que han asistido al mitin, con gritos de "¡presidente, presidente!". Pero los gritos han arreciado cuando el líder de Ciudadanos citaba a Sánchez al que han llamado "hijo de puta", "okupa", "traidor", y han abucheado con otras consignas, como "¡fuera, fuera!".

Ciudadanos y la plataforma llevan tiempo calentando este acto, repartiendo pasquines y paseando por las calles de Madrid un autobús que lleva impreso el lema "Stop Sánchez, no a los indultos, elecciones ya", junto a una imagen de Junqueras y otra del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

"Si los ciudadanos me eligen, yo me comprometo a respetar las sentencias que dicten los jueces, sean cuáles sean, aunque a mí no me gusten", ha señalado Rivera, para prometer también que él "nunca va a gobernar con los separatistas".

El líder de Ciudadanos ha animado a los suyos, que le jaleaban entre frase y frase, a "reconstruir el país" y conformar "un proyecto común, nacional, español" basado en nuestro pilares constitucionales y patrióticos. "Un país en donde nadie nos llame perros ni nos escupan". "Un patriotismo civil y no un nacionalismo excluyente".

Según Rivera, Ciudadanos es el único partido que puede liderar esa nueva etapa porque ha demostrado que está "capacitado para dialogar y dar la mano a los demás partidos".

Rivera ha finalizado su intervención con dos sonoros "¡viva España!" y "¡viva Europa!", que han sido coreados por sus fieles.

Este es el séptimo acto que celebra España Ciudadana desde su lanzamiento en Madrid el pasado mes mayo. Los anteriores tuvieron lugar en Málaga, Palma de Mallorca, Barcelona, Sevilla y Alsasua (Navarra).