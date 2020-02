Alonso afirma que el PP "tiene que saber ya quién es su candidato" porque no se puede hacer "como que no ocurre nada"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado que los populares "tienen que saber ya quién es su candidato" a lehendakari porque "todos los partidos se están moviendo" y no se puede "hacer como que no ocurre nada". En este sentido, ha advertido de que si este próximo martes Iñigo Urkullu disuelve el Parlamento, "ya no habrá más tiempo para esperar, porque empiezan a correr los plazos".

En una entrevista publicada en El Correo, recogida por Europa Press, Alonso ha reiterado su intención de "representar el proyecto del PP vasco" y ha asegurado que tiene el respaldo de sus compañeros de formación. Además, ha reiterado que no se postularía como candidato a lehendakari si no tuviera el apoyo del presidente nacional del PP, Pablo Casado.

El líder de los populares vascos cree "muy importante" clarificar la postura de su partido en Euskadi, explicar una y mil veces cuáles son las características del PP vasco". "Decir que es un proyecto importante para España, pero que también tiene su orgullo, su voz propia", ha apuntado.

No obstante, ha advertido de que "también hay que decirle a la gente que somos el mismo proyecto, el proyecto que defiende Casado en toda España y el que defendemos nosotros aquí".

Alonso ha insistido en su "buena relación personal" con Pablo Casado y ha reiterado que tiene "su confianza". También ha recordado que el presidente de los populares zanjó la "polémica" que suscitó el manifiesto ideológico del PP vasco aprobado en septiembre "diciendo: 'este es nuestro proyecto y esta mi gente'". "Él nos ha apoyado siempre y sigue apoyándonos. No tengo nada que reprocharle", ha aclarado.

Preguntado por si cree que hay opciones de que finalmente no sea designado candidato, ha respondido que "todas las opciones son posibles" pero considera que él es "la persona que en este momento tiene más posibilidades".

Además, ha añadido que "no daría un paso" si no contara con el respaldo de sus compañeros, entre los que hay "gente que es diferente y puede pensar una u otra cosa". "Hay matices, pero en este tema han decidido estar unidos", ha puntualizado.

También ha insistido en que no se plantea dimitir como presidente del PP vasco encabece o no las listas a las elecciones al Parlamento Vasco. "Siempre he cumplido mis compromisos", ha señalado.

Ante la postura de 'Génova' de no tomar una decisión sobre las candidaturas en Euskadi hasta que no esté convocadas las elecciones, ha apuntado que "si aquí, como se dice, el martes Urkullu disuelve el Parlamento, ya no habrá más tiempo para esperar, porque empiezan a correr los plazos".

"No podemos hacer como que no ocurre nada. Todos los partidos están moviéndose y el PP tiene que saber ya quién es su candidato y cómo es su proyecto". "En cuanto Génova decida, se puede hacer con mucha rapidez", ha señalado.

CIUDADANOS

Alfonso Alonso ha asegurado que, de momento, los populares vascos solo han tenido "los primeros contactos" para acudir a las elecciones en coalición con Ciudadanos "y hay voluntad por su parte de hablar del asunto".

Sobre si la negociación debe desarrollarse en Euskadi o dentro de 'un gran pacto' para Galicia y Cataluña, ha destacado la "realidad distinta" de las tres Comunidades y se ha mostrado partidario de "adaptar las negociaciones a cada territorio".

"A mí me parece que sería conveniente no confundir mucho y buscar qué es el común denominador en todos los sitios y qué es específico de cada lugar", ha añadido. Además, ha aclarado que "nunca" se han planteado "emprender ninguna negociación sin la dirección nacional" de su partido.

Una "buena base" para pactar con Ciudadanos sería, según Alonso, el decálogo acordado con el ex secretario general de Cs Euskadi Javi Gómez en los comicios precedentes, ante de que fuera cesado por Albert Rivera. "Creo que ese decálogo es completo y satisfactorio para nosotros y no perjudica al proyecto de Ciudadanos. Es un trabajo que no debe echarse en saco roto", ha manifestado.

Según Alfonso Alonso, con la formación naranja existe "básicamente una diferencia, el apoyo a la foralidad", aunque ha dicho que ha apreciado "una evolución en ellos". "Ellos evolucionaron en Navarra y si fue posible allí, también lo será aquí", ha indicado.