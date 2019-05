Ayuso alerta de que la "falta de respeto a la democracia" en el Congreso puede tornarse en más regresión el domingo

"Imaginaros qué poco van a respetar los plenos autonómicos o parlamentos municipales", ha lanzado a los presentes en un acto electoral en Torrejón de Ardoz, en el que ha estado acompañada del presidente del PP, Pablo Casado, del presidente en funciones de la Comunidad, Pedro Rollán, y el alcalde de la localidad, Ignacio Vázquez.

Pero, ante las circunstancias, Ayuso ha reivindicado que la autonomía va a seguir siendo "la segunda casa de todos los españoles que buscan una nueva oportunidad". Quien acude a Madrid se queda porque es una comunidad que "no hace regionalismos", y que, además, "es abierta, plural y diversa". Asimismo, ha reivindicado las "grandes conquistas" de su partido, 'made in PP de la Comunidad de Madrid', que pudieron llevar a cabo "a pesar del socialismo".

En este punto, ha reivindicado que solo su formación está centrada "en frenar las izquierdas" y tiene "preocupación de verdad por no perder" lo que se ha conseguido. "Aquellos partidos que no están centrados en esto si no en ser el PP, que ni lo ni lo serán, tienen como único afán copiarnos", ha sostenido.

Sobre Ciudadanos, ha recordado que ellos tienen 17 diputados frente a los 48 que tiene el PP así como que "casi no pueden presentar candidaturas de gente que ni conocen en la comunidad". Y, ha hecho hincapié en que esas mismas localidades Casado las ha visitado "cinco, seis o diez veces". "¿En cuántos municipios ha estado Albert Rivera? Ha pasado de puntillas... tres teletipos, dos sondeos, un buen vídeo", ha espetado.

Así, ha reivindicado que son los únicos que saben cuánto ha costado construir la región mientras que Podemos es la ideología del que "no le importa destruir porque nada a construido" y el socialismo "es el reparto igualitario de la miseria y de llevar a la iniciativa privada al desastre".

"El PP ha vuelto con más fuerza que nunca, los otros son copias. Vox no va a entrar en el Parlamento autonómico y Ciudadanos si tiene la oportunidad pactará con el PSOE, como lo van a hacer en los ayuntamientos. Esperarán al 26 de mayo. Han pasado más tiempo juntos en el Registro de la Asamblea que en su casa", ha dicho.