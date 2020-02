Aznar y Rajoy declararán como testigos ante el tribunal que juzgará la caja B del PP

Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy declararán como testigos ante el tribunal que juzgará la caja B del Partido Popular, una causa también conocida como los papeles de Bárcenas. En un auto hecho público este viernes, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acepta prácticamente al completo la lista de testigos propuestos por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), que ejerce la acusación popular en el procedimiento, y que incluía los nombres de Aznar y Rajoy, así como de otros antiguos altos cargos del partido.

Será la primera vez que el expresidente Aznar tenga que dar explicaciones ante un tribunal por la caja B del PP. Mariano Rajoy -cuya declaración como testigo en este procedimiento fue solicitada también por la acusación que ejerce Izquierda Unida- ya compareció ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó los primeros años de actividades de la trama Gürtel. Ese tribunal condenó al PP como partícipe a título lucrativo y definió la caja B del partido como "una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989". Lo que se juzgará próximamente es el supuesto pago con dinero de la caja B de parte de las obras que el partido hizo entre 2006 y 2008 en su sede nacional de la calle Génova de Madrid.

También serán llamados como testigos en este procedimiento cuatro exsecretarios generales del PP: Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y Ángel Acebes, quienes testificaron en el juicio de Gürtel de la primera época, así como María Dolores de Cospedal, quien no tuvo que comparecer entonces. Entre los citados están, asimismo, los exministros Rodrigo Rato, Federico Trillo o Jaume Matas.

No obstante, para hacer efectiva esa citación, el tribunal insta a la acusación a que aporte datos de domicilio de las personas propuestas, algo que no hizo en el escrito de acusación en el que reclamó su declaración durante el juicio. De no hacerlo, sostiene el auto, "se considerará que renuncia a tal prueba".

En su escrito de acusación, Adade sostiene que los manuscritos del extesorero del PP Luis Bárcenas recogen una anotación de 9.195,49 euros con la inscripción de "JM" como beneficiario que se atribuye a José María Aznar.

Además, sostiene que los expresidentes están en el grupo de dirigentes del partido que "percibieron como sobresueldos sumas superiores a las que percibían como diputados o senadores". En este último caso, no obstante, se trata de cantidades que el partido abonaba a los miembros de su dirección en concepto de gastos de representación, que sí eran informadas a la hacienda pública mediante el modelo 190 de la Agencia Tributaria. Por este concepto, Aznar habría recibido 684.958,09 euros entre 1990 y 1999. En este mismo período, Rajoy habría cobrado 190.911,06 euros.