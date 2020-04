Ciudadanos presenta su informe de gestión con un narrador en off y sin el menor atisbo de autocrítica

El informe de gestión de la anterior Ejecutiva que ha presentado la nueva dirección de Ciudadanos en la V Asamblea General extraordinaria, que se ha iniciado este jueves de forma integramente telemática, pasa de puntillas por la debacle electoral sufrida por el partido el 10N de 2019 −cuando, bajo la dirección de Albert Rivera, pasaron de tener 57 diputados a quedarse únicamente en diez− y no hace ninguna autocrítica ni analiza los motivos de esta derrota. Achacan el desastre al hecho de que "tras el resultado de abril [cuando lograron 57 diputados], el partido mantuvo su promesa electoral de no hacer presidente a Sánchez" y eso pudo no ser entendido por el electorado.

Así, el partido da por zanjado el asunto recordando al final las dimisiones de Rivera y de otros dirigentes de la anterior dirección, lo que les da pie a decir que "se asumen en primera persona las responsabilidades tanto por parte del presidente de nuestro partido como por los principales miembros de la anterior dirección nacional".

Ante la ausencia del anterior secretario general del partido, José Manuel Villegas, que ha excusado su participación en el cónclave, el documento −dominado por mapas y cuadros con cifras enlatadas en menos de diez páginas− ha sido leído en off por Pablo Sarrión, el afiliado que prestó a Rivera a su perro Lucas para los vídeos promocionales del pasado debate electoral. En él se hace repaso a los últimos cuatro años de la vida del partido destacando principalmente su crecimiento organizativo y de afiliación. Sarrión fue en las listas al Congreso por Madrid el 28A pero no logró salir electo.

El informe se limita a destacar los éxitos alcanzados en las anteriores generales del 28A, con especial mención a la "victoria histórica" en Catalunya de 2017, en las andaluzas, así como la entrada de Ciudadanos en varios gobiernos autonómicos tras los comicios de 2019, como Madrid, Murcia y Castilla y León.

El narrador se detiene en ensalzar el papel de Inés Arrimadas en los comicios autonómicos de 2017: "Ciudadanos logra una victoria electoral histórica en Catalunya en un momento crucial para la democracia española tras el golpe separatista". "El partido se consolida como alternativa al separatismo y logra ser la primera fuerza política con 1.100.000 votos que convierten a Inés Arrimadas en la primera mujer en ganar unas elecciones en Catalunya, pasando de 25 a 36 escaños y convirtiéndose en una referencia del constitucionalismo en toda España", concluye.

El relato sigue destacando el "imparable crecimiento" de Ciudadanos en todos los ámbitos, pero especialmente el hecho de haber logrado desalojar al PSOE de la Junta de Andalucía "tras 40 años de hegemonía", lo que propició la entrada de Ciudadanos en el Gobierno regional a las órdenes del PP. De igual forma, se destacar la entrada en los gobiernos regionales de Murcia, Madrid y Castilla y León y el logro de haber conseguido llegar a alcanzar en 2019 la cifra histórica de 57 diputados, un hecho en el que se hace mucho hincapié.

Otro de los detalles que llama la atención es que el narrador del informe se olvida del pacto de investidura que Ciudadanos cerró con Pedro Sánchez en 2016 para que intentaran gobernar, y da un salto en el tiempo centrándose solo en el acuerdo que posteriormente Rivera selló con Mariano Rajoy. "Con un grupo de 32 diputados en el Congreso, Ciudadanos ofreció entonces apoyo al entonces gobierno de la Nación para frenar el golpe separatista en Catalunya", afirma el narrador. Según recuerda, incluso se comprometieron a apoyaron los PGE "que contenían muchas propuestas de Ciudadanos".

"Pero la situación cambia con la moción de censura con la que el PSOE llega al Gobierno de España con el apoyo de separatista y populistas. En ese momento el presidente del PP prefiere no convocar elecciones para dar una salida democrática y se acaba conformando un gobierno formado por partidos que mayoritariamente no creen en el marco constitucional de 1978", afirman.

"En ese contexto llegan las elecciones generales de abril de 2019 cuando Ciudadanos consigue los mejores resultados de su historia, 57 escaños, más de cuatro millones de votos y se queda solo a nueva décimas de ser la segunda fuerza política de España", continúan explicando. También se destaca que el partido "consigue tener grupo propio en el Senado".

Tampoco se olvidan del "éxito" del partido en las elecciones europeas en las que consiguen pasar de 2 a 7 eurodiputados "con una notable influencia en el grupo liberal europeo", destacan.

Al llegar a las dos elecciones generales consecutivas que hubo en 2019 se limitan a recordar que Sánchez "no acepta la oferta de aliarse con el PP y Ciudadanos" y que "Ciudadanos sigue presentándose como una alternativa" con una serie de propuesta de reformas de Estado a Sánchez que no aceptó.

"A la vista de los resultados, con 10 diputados parece claro que esa propuesta dual, hacer cambiar el gobierno de Sánchez pero ofreciendo una solución de Estado en caso de que fuera necesario, no supo o no pudo movilizar a los electores que confiaron en nosotros en abril. Ciudadanos como partido de centro se vio de nuevo perjudicado por una nueva repetición electoral", se limitan a asegurar como única reflexión.

Dicho esto, de inmediato se pasa a la dimisión de Albert Rivera tras la debacle del 10N. "En ese momento -resume el narrador- se convoca por parte del presidente de Ciudadanos nuestra V asamblea extraordinaria y se asumen en primera persona las responsabilidades tanto por el presidente de nuestro partido como por los principales miembros de la anterior dirección nacional".

"A pesar de todo, Ciudadanos convenció a 1,6 millones de españoles", zanjan, mientras destacan la vocación de ser un partido "de centro, moderado y liberal" con el que se comprometen a "seguir trabajando por los intereses de todos los españoles".

Esta tarde se podrá escuchar un mensaje grabado de Albert Rivera, que no iba a participar en el cónclave, pero luego rectificó.