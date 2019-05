La abogada que defiende a los afectados por las primarias de Ciudadanos deja el partido

Ciudadanos empieza a sufrir un goteo de abandonos en Madrid que están dando origen al traspaso de concejales a otros partidos para concurrir a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Una de las bajas que se acaba de conocer es la de Mónica Balibrea, la abogada que cobró protagonismo por impulsar el informe sobre las irregularidades detectadas en las primarias de Ciudadanos. Según ha podido confirmar eldiario.es, Balibrea se presenta a las elecciones municipales en Villaviciosa de Odón (Madrid), como número 3 de Contigo, la formación impulsada por el exdiputado valenciano de Cs José Enrique Aguar y otros excargos públicos del partido naranja.

Balibrea deja por tanto Ciudadanos, en donde se afilió hace apenas unos meses y donde fue contratada por un centenar de militantes del partido que crearon la Plataforma de Afectados por las Primarias para que su bufete investigara y elaborara un informa con el fin de presentar, si lo veían justificado, una querella penal contra el partido por los presuntos pucherazos que detectaron en esos procesos. De aquella posible querella no se sabe nada nuevo.

Precisamente, uno de los principales promotores de este grupo, Miguel Ángel Sainz Sánchez, que ha sido hasta ahora portavoz del grupo naranja en Villaviciosa, será el cabeza de cartel de Contigo en ese municipio madrileño.

Este es el segundo caso que se conoce en pocos días de afiliados o cargos de Ciudadanos que deciden dejar el partido e irse a otras formaciones, como Contigo, para concurrir a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Este miércoles también dejaba Ciudadanos el exportavoz en Alcobendas, Horacio Rico, al que el partido le abrió un expediente disciplinario junto a otra edil por votar con el PP a favor de la operación urbanística 'Los Carriles', en contra de la postura fijada por la dirección regional. Rico es ahora el cabeza de cartel de Contigo Alcobendas, un paso que ha mantenido en secreto hasta este mismo miércoles, cuando se cerraba el plazo de presentación de candidaturas.

Otro de los que ha sido tanteado por Contigo es Juan Carlos Bermejo, el rival en las primarias de Ignacio Aguado, en este caso para encabezar la candidatura a la Comunidad de Madrid. Pero el economista y afiliado de Las Rozas ha declinado el ofrecimiento.

El malestar interno en las agrupaciones crece al ver que la dirección regional ha relegado o excluido de las listas a los cargos que han trabajado duro para el proyecto estos últimos años. Y casi siempre en favor de personas que ni siquiera viven en los municipios por donde ahora concurren. "Las listas que se han hecho están llenas de arribistas y palmeros mientras sitúan en primera linea a personas ajenas a los pueblos", lamenta Bermejo.

Uno de los casos que ha dejado perplejos a muchos afiliados ha sido el del candidato por Rivas Vaciamadrid de Ciudadanos, Bernardo González Ramos, que hasta ahora ha sido el portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento de Coslada, un municipio del Corredor del Henares.

Otro de los fichajes más criticados ha sido el de Damián Macías para la candidatura de Pozuelo de Alarcón, que ha sido colocado a dedo -no hay primarias en estos municipios al no tener más de 400 afiliados- por el partido. Las quejas de los militantes estriban en que Macías "vive en Mirasierra y no conoce Pozuelo".

Pozuelo Ciudadanos ya sufrió una crisis y relevó al anterior portavoz, Miguel Ángel Berzal, sustituyéndolo por Adolfo Moreno, que ahora será número dos de Macías y va también como número 30 en la candidatura de Rivera al Congreso por Madrid.