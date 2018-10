La inacción de Congreso y una posible fuga en el caso del exjuez César Hinostroza inquietan a Perú

Los rumores por una posible fuga del destituido juez supremo de Perú César Hinostroza, supuesto cabecilla de una trama de corrupción judicial, y la revelación de que el Congreso dilató el plazo para denunciarlo ante la Fiscalía inquietan hoy a la opinión pública y la clase política peruana.

Pese a que el Parlamento aprobó el 4 de octubre destituir e inhabilitar por diez años a Hinostroza y denunciarlo ante la Fiscalía para que abra una investigación, el documento no fue remitido al Ministerio Público hasta este jueves, después de que saltara el rumor de que el destituido magistrado se habría fugado del país.

El congresista del movimiento de izquierda Nuevo Perú Oracio Pacori, quien elaboró la denuncia contra Hinostroza por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal, fue quien advirtió que el documento que habilitaba a la Fiscalía actuar contra el exjuez aún no había salido del Congreso.

"Tuvimos que llamar la atención al presidente del Congreso por este extraño retraso. No queremos que se le dé ventaja a Hinostroza, sobre todo con los rumores de su salida del país", dijo hoy Pacori a la emisora RPP Noticias.

"Este es solo un trámite administrativo. No sabemos por qué no se ha realizado con celeridad. La Fiscalía tampoco debe demorar en abrir investigación", agregó.

Al enterarse de esta dilación, el presidente del Congreso, el fujimorista Daniel Salaverry, anunció que pedirá a la mesa directiva la destitución del oficial mayor del parlamento, así como del director general y de la jefa de gabinete de asesores.

Salaverry explicó que el documento no había sido remitido a la Fiscalía a pesar de que él había ordenado que se enviara inmediatamente. "Estoy tan indignado como usted", añadió.

Varios parlamentarios apuntaron hoy que si se comprueba la negligencia en este sentido, sería el propio Salaverry el que debería dimitir.

Por el contrario, desde las filas fujimoristas a las que pertenece Salaverry se anunció que la decisión que anunció el presidente deberá ser ratificada por la Mesa del Congreso, lo que restó autoridad al dirigente.

Mientras, los rumores sobre la posible fuga de Hinostroza, que ha sido visto en público desde hace varios días, se dispararon después que el diario El Comercio aseguró que su mujer viajó a España el pasado jueves.

El abogado de Hinostroza, Manuel Amat, insistió este martes en que su patrocinado permanece en el país, si bien la Policía judicial acudió en la noche del martes al domicilio del exjuez y no lo ubicó allí.

La Superintendencia Nacional de Migraciones señaló que no tienen registro alguno de que Hinostroza haya salido del país de manera legal, entre otras razones porque Hinostroza tienen una orden judicial vigente de impedimento de salida del país por cuatro meses, dictada en julio.

Otro rumor en las últimas horas apuntaba a que el presidente de la Corte Superior de Justicia de la sureña región de Madre de Dios, Kori Paulett, había ayudado a Hinostroza a salir del país por la frontera con Bolivia, lo que fue tajantemente negado por la autoridad judicial.

Paulett aseguró a medios locales que no conoce a Hinostroza más allá de haber coincidido con él en algún acto protocolar sin que hubiese ocasión de que intermediaran palabra, y detalló que desde el pasado jueves se encuentra de vacaciones en la región vecina de Cusco.

"Me he comunicado con la Policía y me han informado que no hay ningún movimiento migratorio de este señor en la zona. Tampoco se tiene información de que esté o haya estado en Madre de Dios", comentó Paulett.

Hinostroza, que presidía la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú, era el juez de mayor entidad de "Los cuellos blancos del puerto", nombre de un grupo de altos magistrados que integraban una red de tráfico de influencias, favores y prevaricación de la que también participaban políticos y empresarios.