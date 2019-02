El Congreso aprueba propuesta del PSOE para abolir prostitución y la trata

El Pleno del Congreso ha aprobado este martes la proposición no de ley del PSOE que promueve, entre otras cosas, la abolición de la prostitución, si bien la mayoría de los grupos han considerado que no era la forma, ni el momento de debatir este asunto.

La iniciativa a la que ha dado luz verde el Pleno -por 231 votos a favor, entre ellos de PP, PSOE e IU, desmarcándose así de Podemos, que se ha abstenido, al igual que Ciudadanos y PNV- insta al Ejecutivo a "seguir luchando decididamente" contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y a promover "en este sentido la abolición con este fin".

Así, la propuesta pide al Gobierno que impulse la aprobación de una ley de lucha integral contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y que evalúe el Plan integral sobre esta materia 2015-2018 para promover uno nuevo.

Durante el debate, la portavoz del grupo socialista Adriana Lastra ha asegurado que el Gobierno ha trabajado "intensamente" para presentar la ley contra la trata pero por el adelanto electoral no ha tenido tiempo de presentarla.

Ha dicho ser consciente de que existe un debate sobre este tema en el que hay "matices" tras lo que ha indicado que la postura del grupo socialista siempre ha sido la de identificar la explotación sexual como una forma "extrema de violencia" y la demanda de prostitución "como la causa que genera la trata".

Lastra ha incidido en que no es posible un país en igualdad mientras "convivamos de manera normalizada con violaciones de Derechos Humanos en las carreteras, los parques, los polígonos y los pisos" y que España es un lugar no solo de tránsito de estas mafias, también de destino por lo que es necesaria "una apuesta decidida para abordar esta realidad".

Desde el PP, Carmen Quintanilla ha asegurado que su grupo está a favor de una ley integral contra la trata, medida que se recoge en el Pacto de Estado contra la Violencia Machista según ha recordado, pero ha opinado que no es el momento para debatir sobre la prostitución

Ha dicho que el PSOE está haciendo campaña con este tema y que no es el momento ya que lo que hay que hacer es promover una normativa contra una lacra, la trata, que supone "la humillación más tremenda que puede sufrir el ser humano".

La diputada de Unidos Podemos Sofía Castañón ha criticado que los socialistas traigan a la Cámara la abolición de la prostitución a través de una proposición no de ley que, a su juicio, no aborda el tema, con lo que ha dicho no entender por qué se utiliza un delito y una violación de derechos humanos "con fines partidistas".

La diputada de Ciudadanos Patricia Reyes ha señalado que no toda la prostitución es forzada y que también existe la masculina, además ha asegurado que la propuesta no tiene ninguna medida para abolir la prostitución y que el PSOE ha soltado "un mitin electoral".

Joseba Aguirretxea, del PNV, ha estimado que el PSOE "no ha elegido ni el mejor momento, ni el mejor modo" para tratar la abolición de la prostitución, en tanto que ERC ha lamentado que un tema tan importante "se traiga como una pnl" tras lo que ha añadido: "se nota que estamos en campaña".