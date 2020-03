Defensa asegura que la UME se desplegará en Catalunya y Euskadi "igual que en el resto de España"

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplegará en Catalunya y Euskadi "igual que en el resto de España", según ha precisado el JEMAD, Miguel Ángel Villarroya, en la rueda de prensa en Moncloa posterior a la reunión del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus. No obstante, en la previsión no está que los militares lleguen a esas comunidades en la ampliación del despliegue de este lunes.

"El despliegue en estas comunidades autónomas será igual que en el resto de España", ha respondido Villarroya a los medios de comunicación en su explicación en la que ha asegurado que "progresivamente iremos aumentando el despliegue donde se necesite". Por ahora, los efectivos rondan el millar.

La UME comenzó sus trabajos este domingo en siete ciudades españolas en las que había batallones instalados (Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, León, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife). A partir de ahí, el dispositivo se ha ido ampliando "a otras capitales de provincia para colaborar con la misiones de vigilancia y desinfección de infraestructuras críticas que se están llevando a cabo para la contención de coronavirus", según informa Defensa.

En Madrid capital están ya desplegados 123 efectivos y otros 116 se han desplegado en municpios de la comunidad, como Getafe, Pozuelo, Majadahonda o Parla. En Guadalajara se han desplegado 35 efectivos que trabajarán tanto en la estación del AVE como en otros puntos de la ciudad. E Sevilla y Málaga hay 110, respectivamente. En Gran Canarias y en Tenerife ascienden a 38 en cada uno de ellos

En la Comunidad Valenciana hay desplegados 110 militares que están trabajando en la capital, Puerto de Sagunto, Torrente y Paterna. En la Rioja se han desplegado 70 efectivos. En Huesca, Sabiñánigo y Jaca, 33; y en Teruel, 73. En León trabajan 43 militares; en Valladolid, 103; y en Burgos, 98; según los datos facilitados por Defensa.

La ministra Margarita Robles fue especialmente dura este domingo con Quim Torra por las críticas que había vertido contra el Gobierno por el estado de alarma decretado al entender que usurpa competencias de Catalunya. "Si hay algún responsable público que hace un planteamiento político de esta situación, lo digo con respeto y preocupación, no merece ser llamado responsable político", aseveró.

Por su parte, la secretaria general de Transportes, María José Rallo, ha minimizado las aglomeraciones que se han producido en estaciones como la de Atocha en la hora punta. "Somos conscientes de que ha habido algún problema operativo específico que ha hecho que en algún tren se ha producido cierta sensación de aglomeración", ha expresado Rallo, que ha asegurado, no obstante, que el número de casos es "mínimo", aunque ha reconocido que no se puede garantizar "al 100%" que el sistema de transportes no sea víctima de las "vulnerabilidades".

Desde el ministerio que dirige José Luis Ábalos aseguran que tomarán "nuevas medidas" si es necesario y, en concreto, Rallo ha afirmado que este martes se reforzará la línea de Cercanías C5 en la Comunidad de Madrid que es en la que se ha registrado la incidencia.

Según la secretaria general de Transportes del Ministerio, el transporte aéreo ha tenido un nivel de operaciones de un 50% de un día normal; el AVE ha tenido una ocupación del 20%; las media distancia de un 20-30% en función de las zonas y el Cercanías una media entre un 20 y un 30%.