Errejón llama a Podemos, IU y Equo a sumarse a la plataforma 'Más Madrid'

El exdiputado nacional y excandidato de Podemos a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, ha afirmado este miércoles que no cree que Podemos sea "un lastre", pero que considera que "hace falta sumar más y hacer un esfuerzo mayor para volver a hablarle a gente que no piensa como uno". Errejón ha añadido que "hay mucho tiempo" todavía para llegar a un acuerdo con Podemos, IU y Equo para que se integren en la candidatura que conforme 'Más Madrid Comunidad'.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Errejón ha señalado que Podemos ha perdido capacidad para sumar y que por eso ha montado 'Más Madrid Comunidad'. "Aspirar a gobernar Madrid no estar sentando en la Puerta del Sol, sino tener la capacidad de entenderse con gente diferente y presentar un proyecto para el conjunto de la sociedad, no solo para los que tienen carné. Esto se parece mucho a aquel espíritu con el que nacimos en las elecciones europeas", ha indicado.

Además, Errejón ha reconocido que sus discrepancias con el rumbo político de Podemos comenzaron al inicio de 2016, "con los pactos de Gobierno", cuando Sánchez intentó convertirse en presidente de Gobierno con el voto de Ciudadanos y Podemos pero éste último partido no le apoyó. Asegura que "se alegra" de que su partido haya apoyado el Gobierno de Sánchez y esté en la línea de un "mayor entendimiento" con el PSOE. De hecho, ha señalado que si continuara como diputado votaría Sí al proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

No obstante, preguntado por el apoyo de Podemos a la derogación del Real Decreto del Gobierno sobre los alquileres, considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "debería haber respetado lo pactado y es que los ayuntamientos tengan competencias para regular precios máximos en barrios en los que se está expulsando a los vecinos". "Creo que cedió a la presión de los fondos buitre y entre los fondos buitre y los inquilinos, nosotros nos quedamos con los inquilinos", ha manifestado.

"Hasta casi el último minuto hay tiempo"

Errejón ha asegurado que "hay mucho tiempo" todavía para llegar a un acuerdo con Podemos, IU y Equo para que se integren en la candidatura que conforme 'Más Madrid Comunidad'. "En política hasta casi al último minuto hay tiempo. Es bueno que seamos capaces de ofrecer una plataforma en la que ha de caber Podemos, IU y Equo y que se abra y corra el aire para ensancharse y hablarle a ciudadanos que ven con desconfianza a los partidos políticos", ha afirmado.

El exaspirante regional de Podemos ha destacado que ya hay más de 7.000 personas apuntadas a la plataforma que dirige y ha afirmado que se encuentra personalmente en una situación "renovada" que no le invadía desde hacía tres años. "Cuando el agua está estancada hay que abrir. Había mucha ciudadanía progresista desencantada. Andalucía mostró eso. Había mucha gente que no encontraba referencias para confiar con calma", ha apuntado.

Errejón reconoce que a veces en los partidos "prima más esa lógica que el que se mueva no sale en la foto" y que entre hacer lo correcto y lo cómodo, muchos hacen lo segundo. "En todos los partidos pasa. Yo he asumido una decisión correcta y esa decisión tiene costes, como mi acta en el Congreso. Pero hay veces en las que hay que elegir, atreverse a renovar y abrir un poco. La gente va a agradecer que las razones de las siglas no estén por delante de las personas", ha remachado.

El 'ex número dos' de Podemos ha avanzado que contará con más gente para configurar la lista de 'Más Madrid Comunidad' porque "no puede pretender que entre sus contactos esté toda la gente capacitada para hacer una campaña que vuelva a la esperanza a la Comunidad de Madrid y que ésta no esté siempre asociada a corrupción, sino a los servicios públicos y la transformación tecnológica".