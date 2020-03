Feijóo vuelve a urgir material y espera en breve 8 millones de mascarillas compradas por el Sergas

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha remarcado su "lealtad" hacia el Ejecutivo central, un sentimiento que ha percibido "unánime" por parte de todos los presidentes autonómicos que han hablado este domingo con Pedro Sánchez --frente a las "suspicacias" que, ha reconocido, pueden darse en otras ocasiones--. Pero también se ha reafirmado en que Galicia, como el resto de comunidades, tiene "unas necesidades imperiosas de material".

"A Galicia apenas ha llegado nada (de material) tras decretarse el estado de alarma. Los profesionales sanitarios están haciendo un buen trabajo, pero hay que ser realistas. Tenemos necesidades imperiosas de material sanitario de todo tipo, de protección, respiradores, material para UCI y otros de hospitalización, y test", ha concretado Feijóo, en una rueda de prensa 'online' tras la videoconferencia con Sánchez.

A modo de ejemplo, ha señalado que el consumo de mascarillas en Galicia desde que se decretó el estado de alarma se sitúa en 250.000 (en una semana). En este mismo periodo (desde que se decretó el estado de alarma), ha afirmado que solo recibió 10.000 del Gobierno. Y si se suman las enviadas previamente, la Comunidad gallega recibió unas 27.000.

Feijóo, en todo caso, ha precisado que, tras comprobar que "la cadena de suministro" del Gobierno central no estaba funcionando, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha intentado seguir con sus compras. Así, ha avanzado que espera que la próxima semana --"a partir del martes" si las conexiones con los proveedores funcionan-- puedan llegar a la Comunidad 8 millones de mascarillas.

El Sergas está intentando "apalabrar" la compra de otros 134 ventiladores (ya había adquirido y tiene en los hospitales de la comunidad más de un centenar previamente).

El material ha sido, según el presidente gallego, una preocupación que todos los presidentes han plasmado en la videoconferencia, si bien ha matizado que los dirigentes de algunas comunidades, como Madrid, han descrito situaciones "dramáticas".

"UNA SEMANA ADVIRTIÉNDOLO"

Feijóo ha remarcado que, al margen de los centros sanitarios, es preciso material de protección para residencias, centros en los que viven personas con discapacidad e incluso para ayudar a que los servicios sociales de los municipios puedan desarrollar su función. Así lo pudo constatar, ha alertado, el comité clínico que trabaja en Galicia.

"No hay material sanitario que garantice para las próximas semanas la labor asistencial para la que estamos exigidos", ha indicado, antes de insistir en que a Galicia "apenas ha llegado nada" desde que se activó el estado de alarma. Con todo, ha destacado que Galicia se ha adelantado con el incremento de más de un 70% de camas de la UCI y extendiendo los test rápidos sin bajarse del coche para diagnosticar más casos.

"Y tenemos el compromiso de incorporar de inmediato, cosa que el Gobierno ha valorado positivamente, a 158 MIR que están finalizando el periodo de formación y que tendrán un contrato de facultativo especialista de área; igual que se incorporará personal de enfermería en formación comunitaria, en total 189 profesionales", ha recordado.

ESPERA QUE EL GOBIERNO "NO INTERVENGA" EL MATERIAL

En su intervención, el mandatario autonómico ha lamentado que el Gobierno de España no haya podido "conseguir el material necesario" y ha incidido en la "tensión enorme" que hay en un mercado global en el que los servicios autonómicos de salud compiten para comprar con "estados de centenares de millones de ciudadanos".

Pero Galicia, ha recalcado también a preguntas de los periodistas, se ha anticipado con la compra de ocho millones de mascarillas que espera recibir en breve --si las conexiones de origen y destino con los proveedores (ha mencionado China o Suiza, entre otras localizaciones) no fallan--; y está apalabrando el encargo de más ventiladores.

Si este material llega la próxima semana, Galicia tendría "un problema menos". Y es que, aunque el Sergas tiene medio millón de mascarillas de reserva (ha cedido unas 15.000 a residencias de mayores), esta cifra garantizaría la protección de los profesionales durante unas dos semanas --a un ritmo de consumo como el de la última semana--.

De gafas de protección, el presidente ha explicado que hay una buena cobertura en la Comunidad, aunque todavía sería preciso superar la dificultad de las batas, que es más complicado conseguir.

Dicho esto, ha asegurado que espera tener el "compromiso" del Gobierno central de que no habrá "una intervención del material" que consigan las comunidades "por sus cauces". "Esto lo hemos pedido varios presidentes", ha señalado, tras recordar que la directriz que había era que el Ministerio centralizaría el suministro. Por su parte, ha "entendido" que no habrá problema.

A su modo de ver, los sanitarios no deberían estar con la preocupación del material, además de tener que combatir esta crisis sanitaria.

CURVA DE CONTAGIO

El presidente gallego ha esgrimido que Galicia aún no ha recibido respuesta sobre la petición de los datos epidemiológicos y la previsión del pico de contagios para la Comunidad que ha solicitado al Gobierno, aunque ha indicado que Sánchez cerró su intervención de este domingo "insistiendo en que el porcentaje de presión asistencial será extremadamente duro".

"Entiendo que ninguna comunidad ha obtenido esa información", ha agregado, antes de precisar que, en todo caso, su Gobierno ha pedido "hace día" a profesionales sanitarios y a los servicios centrales del Sergas que hagan una proyección propia de cómo y cuándo será la curva de contagios en Galicia.

"Una vez que tengamos la curva con criterios científicos y técnicos, lo haremos público a la ciudadanía", ha garantizado, antes de recalcar que, con independencia de que se den a conocer cuáles son las fechas "más cruciales" para Galicia, seguirán vigentes los extremos de confinamiento y las restricciones que determinan los estados de alarma y de emergencia sanitaria.

Este lunes se reunirá el comité clínico y Feijóo ha esgrimido que se continuará trabajando en ello.

"LEALTAD" Y TRABAJAR UNIDOS"

Feijóo ha asegurado que no cree que este sea el momento de "exigir responsabilidades" y desconoce "si llegará ese momento", pero sí ha recalcado que no conoce "a ningún presidente con material suficiente". También ha dicho que le parece "impropio y falaz" que haya quienes "responsabilicen" a los presidentes autonómicos de la "falta de material".

Por otra parte, ha indicado que el Gobierno garantizó que, una vez que consiga el material, se remitirá a los distintos servicios de salud en base a "criterios escrupulosos" de reparto, unos criterios que, según lo que interpreta el dirigente gallego, prioriza a las comunidades con peor situación.

En esta coyuntura, además de su habitual apelación a "cuidarse", Feijóo ha subrayado la importancia de la "lealtad" institucional y de "trabajar unidos". Igual que los sanitarios están "al cien por cien", ha garantizado que la Xunta también lo está. "Y no dudo que también el Gobierno central", ha apostillado.

Preguntado acerca de si algún presidente autonómico se ha apartado de esa "lealtad", ha respondido que, por lo que él ha interpretado, "nadie". "Nadie ha hecho ningún aparte ni manifestación de no colaboración. Al contrario. Yo no he visto ninguna suspicacia, igual que en otras ocasiones puede que sí, en esta no", ha zanjado.