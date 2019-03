Ferraz trata de aplacar las tensiones por las listas con la advertencia a los barones de que ellos también se la juegan

Ferraz lanza un aviso a navegantes ante las tensiones que está generando en algunas federaciones los cambios que la dirección de Pedro Sánchez impondrá en las listas para el Congreso y el Senado que han elaborado las direcciones provinciales: no solo se la juega el presidente sino que los barones y candidatos a las alcaldías pasan por las urnas un mes después.

"Todos somos conscientes de que tenemos elecciones el 28 de abril, pero el 26 de mayo también -ha expresado el secretario de Organización, José Luis Ábalos-. No hay espacio para nada que no sea ganar unas elecciones". Así ha contestado en una rueda de prensa en la que le han preguntado si teme que los conflictos que se van a abrir en algunas federaciones cuando la Comisión Federal de Listas haga modificaciones para incluir a dirigentes afines a Sánchez suponga un castigo en las urnas.

Ábalos ha restado importancia a los cambios que va a llevar a cabo al menos en ocho provincias para colocar a miembros de la dirección del PSOE en puestos de salida a pesar de que los órganos provinciales o regionales no lo han decidido así por amplias mayorías. "No vemos ningún problema en ese sentido. La intervención va a ser puntual", ha señalado el número tres del partido. "El ambiente es muy bueno, la movilización es impresionante, yo no recuerdo este ambiente en la militancia -ha celebrado-. Hacía años que no teníamos una campaña tan clara con un relato tan nítido". En Ferraz están convencidos de que ganarán las elecciones pero no quieren que las encuestas tranquilicen a su electorado y termine quedándose en casa.

Sobre las listas, el principal conflicto estará en Andalucía, donde Ferraz pretende imponer nombres de la dirección en los puestos de salida. Sánchez llegó un acuerdo con Susana Díaz para las candidaturas en cuatro provincias (Málaga, Granada, Jaén y Huelva), pero el entendimiento fue imposible en las otras cuatro y ahora habrá modificaciones.

Susana Díaz debilitada: Andalucía ya no es un bloque

Lo que tienen claro en la dirección es que Díaz ha perdido poder dentro del socialismo andaluz tras la debacle que le ha dejado sin la presidencia de la Junta: "Se han llegado acuerdos en cuatro provincias. Podemos tener discrepancias en otras tantas, pero no ha habido una expresión de toda la federación en un sentido", ha manifestado Ábalos. La federación andaluza accedió a poner a los ministros como cabezas de lista en todas las provincias, pero después respetó los resultados de las asambleas genéricamente sin colocar en los primeros puestos a los afines a Sánchez. Ferraz ejecutará los cambios.

El secretario de Organización también se ha defendido ante quienes acusan a la dirección de Sánchez de "sectarismo" y ha recordado que la búsqueda del "equilibrio entre la responsabilidad de la dirección política y la voluntad soberana de las bases" es parte de las resoluciones votadas en el 39º Congreso del PSOE en el que se reforzó a la militancia pero también a la capacidad de la dirección federal sobre las autonómicas.

Ábalos ha insistido en que Sánchez tiene la capacidad de incluir en los grupos parlamentarios de Congreso y Senado a personas "fundamentales" de su equipo -a diferencia de lo que ocurrió en 2015 y 2016, cuando apenas tuvo margen de maniobra para la confección de las candidaturas-. Además, el dirigente del PSOE sostiene que debe reflejar la "acción de Gobierno".

El PSOE lamenta la salida de los moderados del PDeCAT

Preguntado por la decisión del PDeCAT de fulminar a los diputados más partidarios del diálogo, como Carles Campuzano, Ábalos ha lamentado la decisión y ha agradecido el trabajo que han desarrollado durante años en los que han pactado con PP y PSOE: "Lamentablemente esto significa lo que aparenta. No insisten en la vía del diálogo, están en otros intereses, no están preocupados por la gobernabilidad de España, están dirimiendo quién va a liderar a la opción independentista".

El dirigente socialista no ha querido entrar en si ese nuevo panorama en las fuerzas independentistas complicará que Sánchez repita en Moncloa y ha asegurado que la aspiración es salir de la política de "bloques" en la que sí ha colocado a PP y Ciudadanos. "Por eso criticamos los cordones sanitarios y los vetos. No queremos vernos sometidos a ningún otro bloque", ha zanjado.

"Es para hacérselo ver", ha sido la contestación de Ábalos a la polémica de Ciudadanos en Castilla y León, donde ha tenido que anular la candidatura de Silvia Clemente, el fichaje de Albert Rivera procedente del PP, por irregularidades en la votación. Ábalos también ha cuestionado la fuerza del partido naranja en esa comunidad al no participar en las primarias ni un millar de afiliados: "Esos niveles dicen mucho de la fortaleza de una organización".

Ábalos define a Abascal como un "personaje de cómic"

Ábalos, que ha comenzado la rueda de prensa recordando a las víctimas del 11M con motivo del aniversario de los atentados, ha cargado con dureza contra los líderes del PP y Vox por decir que se debe conocer "toda la verdad" sobre la masacre. "Lo que hace falta es que nos digan toda la mentira. No es un problema de teoría conspiratoria, queda muy bonito, enigmático. Lo que hicieron fue una gran mentira para ganar unas elecciones. es la historia de una infamia y los que han tenido mucho que ver no han perdido perdón. Este país merece que pidan perdón".

"Lo lamentable es que Casado y Abascal coincidan en lo mismo", ha agregado Ábalos, que ha cargado especialmente contra el líder de Vox, a quien ha acusado de tener "ideas totalitarias solo se sustentan sobre la mentira". "Como buenos herederos de la dictadura franquista conocen bien". Preguntado por su aparición con un sombrero de los conquistadores españoles, el dirigente socialista ha respondido: "Qué quiere que le diga, reducir todo un discurso político a una barbilla, una barba y un casco.... España se merece mucho más. Los que queremos a España exigimos mucho más que un personaje de cómic".