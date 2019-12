Forn cree que sería un "error" que los presos se conviertan en el centro de la negociación

El exconseller de Interior Joaquim Forn ha expresado este viernes que consideraría un "error" que los políticos en prisión por el procés se conviertan en el centro de la negociación entre el Govern y el Gobierno, aunque ha destacado que la negociación no puede eludidir la situación política y judicial catalana.

"Pienso que sería un error: el conflicto político entre Catalunya y España va más allá de los presos", ha aseverado Forn desde la cárcel de Lledoners (Barcelona), en una entrevista en 'Vilaweb' recogida por Europa Press, en la que además ha defendido que en la negociación se debe hablar con todo el mundo y ha defendido la vía del diálogo.

"Se debe hablar con todo el mundo, hasta con quien te ha condenado y perseguido", ha seguido el exconseller, que además ha anunciado que considera su actividad política institucional como terminada, tanto por la inhabilitación de 10 años y medio que establece la sentencia condenatoria a los políticos por impulsar el 1-O, como porque también cree que ya ha hecho lo que tenía que hacer el tiempo que estuvo tanto en el Ayuntamiento de Barcelona como en el Govern.

Pero ha dicho que podrá colaborar e implicarse en proyectos políticos y sociales porque tiene conciencia política desde que tenía 12 años, y unos ideales que asegura que no abandonará.

INDULTO SÍ, AMNISTÍA NO

Preguntado por la propuesta de las cárceles en las que están los presos de que tengan la clasificación de segundo grado, ha asegurado que merecían el tercero porque cumplen con todas las condiciones para ello, y ha explicado que no pedirá el indulto pero si que aceptaría la amnistía: "La amnistía borra el delito y reconoce el conflicto".

Forn ha explicado que el indulto no lo reclamaría porque no pedirá permiso ni perdón: "Nosotros hemos optado por la vía de la amnistía, pero si tengo que cumplir la pena, la cumpliré. Lo que no haré es renunciar a mis derechos".

RELACIÓN CON LOS OTROS PRESOS

Sobre su relación con los otros políticos en prisión, tanto de su partido como de ERC, ha asegurado que están unidos y que eso les ha dado fuerza, y que cuando se viven determinadas situaciones "las grandes diferencias se minimizan y las pequeñas desaparecen", y que han establecido unos lazos difíciles de romper.

En esta línea, el exconcejal del Ayuntamiento de Barcelona ha criticado la falta de unidad entre los partidos independentistas, así como "las estrategias excesivamente tacticistas", y ha declarado no estar satisfecho con la respuesta institucional a la sentencia.

Ha valorado positivamente las acciones de Tsunami Democràtic, que ha destacado que se han hecho con pacifismo y protesta no violenta, y de la acción prevista por esta plataforma el 18 de diciembre en el Barça-Madrid, la ha calificado de positiva: "Se deben aprovechar los eventos como estos".