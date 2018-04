Gabilondo ve la situación de Madrid "con máster y sin máster, insostenible" y aboga por Gobierno que aglutine mayorías

El portavoz de PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha señalado este lunes que la moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, es necesaria porque la situación en Madrid, "con máster y sin máster" no es sostenible, al tiempo que ha abogado por construir un Gobierno que "aglutine mayorías".

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Gabilondo ha sostenido que la dirigente madrileña es "luchadora" pero que actualmente hay "unos límites", porque la situación, a su parecer, es "insostenible" para la Comunidad de Madrid.

"La situación en Madrid con máster y sin máster no es sostenible, porque es un Madrid inexplorado para el que falta proyecto. Con total responsabilidad pensé proponer esto, después de seguir los caminos parlamentarios, primero la comparecencia, para que diera sus explicaciones, pero no fueron suficientes", ha señalado el portavoz socialista.

En este punto, Gabilondo ha pedido que se dirima "ya" la fecha para el debate de la moción de censura en el Pleno, antes de que llegue la celebración del día Dos de Mayo, para poder celebrar esta fiesta "con alguna tranquilidad". La fecha de la celebración del debate de la moción la puede decidir la presidenta de la Cámara regional, Paloma Adrados, antes del 7 de mayo.

Así, ha vuelto a incidir en que esta moción la presentaron no sólo por la cuestión del máster sino por "razones sociales y políticas, porque Madrid vive en una inercia que no es sostenible ni social y necesita un proyecto. "Esto ya ha sido un síntoma de la forma de entender el poder con una visión de privilegio. Es el detonante, no la causa más profunda", ha aseverado.

La propuesta de programa del PSOE para la moción de censura ha sido elaborada con iniciativas debatidas y aprobadas ya en la Asamblea de Madrid "conjuntamente por Podemos, Ciudadanos y Grupo Socialista y, en algunos casos también por el PP".

"MI OBSESIÓN NO ES SER PRESIDENTE, SINO COHERENTE"

Según ha explicado el socialista, su idea no es poner al frente de su Gobierno a personas que tengan que ser "partidistas o sectarias", sino personas "abiertas, flexibles, competentes y realistas.

Su proyecto, dice Gabilondo, tiene "una dimensión socialista con acuerdos que han firmado ya con el resto de grupos en la Asamblea", porque quieren un Gobierno que "aglutine mayorías" y ejecute lo que se ha aprobado y decidido.

Al ser preguntado sobre si se ve ya como presidente regional, ha asegurado que su "obsesión" no es ser "presidente, sino coherente" y que él "nunca se ha visto de nada", porque son los demás los que han pensado en que podría serlo. Además, en vistas a ser candidato a las elecciones autonómico, Gabilondo ha indicado que habrá unas primarias pero que sí estaría dispuesto a ser candidato.

Por último, el portavoz del PSOE ha instado al rector de la URJC, Javier Ramos, a que actué "con firmeza y claridad" y "tome las medidas con toda contundencia para que se corrijan aquellos asuntos que no se hacen bien en la Universidad".

"No se debe defender la universidad indiscriminadamente, sino discriminadamente separando a quienes han obrado de modo irregular. Al rector, con todo respeto, me dirijo a él porque creo que en sus decisiones está en juego la credibilidad de la URJC y de la universidad pública", le ha lanzado a Ramos.