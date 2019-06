El Gobierno de Macron desmiente haber felicitado a Rivera por sus alianzas: "El presidente no lo ha hecho, ni en público ni en privado"

Albert Rivera ha llegado este jueves a Bruselas a una reunión con los liberales europeos. Después de haber conquistado poder municipal gracias a los acuerdos con el PP y los votos de Vox. Y, después también, de una polémica con el partido de Emmanuel Macron, cuya número uno el 26 de mayo a las europeas, ha criticado, tanto ella como su entorno, las alianzas de Ciudadanos con Vox.

En esas circunstancias, ha llegado Rivera a su reunión con los liberales. ¿Le perjudican las críticas de Francia? "Quien nos criticó ha sido desautorizada. Nosotros hablamos después de las críticas con El Elíseo, que es el Gobierno de Francia, y nos han felicitado", contestó Rivera.

Pero del despacho presidencial del Elíseo no salieron esos aplausos. "El presidente [Macron] no ha hecho eso, ni en público ni en privado", dicen fuentes del Gobierno francés en Bruselas, "él no ha felicitado a Ciudadanos por sus alianzas".

Rivera, eso sí, se ha reunido este jueves en Bruselas con los liberales del partido ALDE, al que pertenece, y también con el secretario general de En Marche, el partido de Macron, Stanislas Guerini. "Durante esta reunión bilateral los dos dirigentes han expresado en numerosas ocasiones el apoyo mutuo a las políticas que Ciudadanos y En Marche proponen para sus países, en especial las relacionadas con combatir el auge de los nacionalismos y los populismos", afirma Ciudadanos.

"Nos han felicitado por el crecimiento y la entrada en gobiernos", insisten, en relación con el partido de Macron, si bien el Gobierno de Macron es claro: "El presidente no les ha felicitado, ni en púbico ni en privado".

Las alianzas de Ciudadanos que le permiten alcanzar gobiernos con votos de Vox es algo que no ocurre en Alemania y en Francia, donde se dan todo tipo de coaliciones para evitarlo, aunque sí puedan darse en otros países.

¿Por qué ocurre esto en Francia y Alemania? "Pregúnteles a ellos", ha sido la respuesta de Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, a la entrada en Bruselas de una reunión con el partido liberal europeo, ALDE.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el secretario general de En Marche, Stanislas Guerini.

Y mientras, en España, la capital, Madrid, va a ser gobernada con votos de la extrema derecha: "La capital de España va a ser gobernada por Ciudadanos y el PP, el acuerdo es Ciudadanos-PP, a algunos les gustaría que fuera de otra manera, como lo es en Andalucía y lo va a ser en Castilla y León, Murcia o Aragón. Eso lo hemos explicado aquí [en ALDE], lo saben y nos han aplaudido y felicitado". ¿Pero por qué esa diferencia con Francia y Alemania? "Pues no lo sé, pregúnteles a ellos".

Rivera, incluso, ha evitado mencionar el nombre de Manuel Valls, quien este miércoles lanzó duras críticas al partido que le aupó a candidato para la alcaldía de Barcelona. "Ciudadanos pacta con inliberales, reaccionarios y antieuropeos", dijo Valls. Y lo único que ha respondido el presidente de Ciudadanos ha sido: "Yo estoy muy tranquilo por no haber apoyado a la señora Colau, que representa justo lo contrario de la política económica liberal: es populista y es independentista, justo lo contrario a un partido liberal y constitucionalista. Y los que llevamos no un cuarto de hora, sino más de una década luchando frente al separatismo en Catalunya luchando frente al populismo, sabemos que no hay nada más antagónico que la señora Colau".

Este mismo miércoles, el número uno de Ciudadanos en Bruselas, Luis Garicano, vicepresidente de Renew Europe, respondía a Valls: "Es una decisión unánime de la Comisión Ejecutiva que no tiene ninguna ambigüedad. Nosotros no vamos a pactar con Vox, no vamos a estar en ningún Gobierno con ellos. No hemos hecho ningún acuerdo con Vox, y Begoña Villacís ha vuelto a decirlo hoy con muchísima claridad. De ninguna manera vamos a hacer ningún acuerdo con Vox ni vamos a entrar en ningún Gobierno donde estén ellos. Yo sinceramente no estaría en un partido que pactara con... Es que es una decisión unánime de la Comisión Ejecutiva, quiero que esté claro, y una cosa que no existe no te puede afectar negativamente".