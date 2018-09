El Gobierno exige a PP y Ciudadanos que pidan perdón a Pedro Sánchez por el "acoso" de su tesis

El Gobierno cree que la polémica sobre la tesis doctoral de Pedro Sánchez ha sido una "estrategia conjunta" de la derecha española para "abatir" al Ejecutivo. Así lo ha expresado la portavoz, Isabel Celaá, en una rueda de prensa en la que ha exigido a Pablo Casado y Albert Rivera que pidan "perdón" al presidente al que considera que han "acosado y atacado".

"El presidente está fuerte, firme y con la constancia y la consistencia y la profunda convicción de que todo su caso ha sido un caso para montar ruido, para abatir al Gobierno y que nada tiene que ver con la verdad", ha asegurado la portavoz tras la reunión del Consejo de Ministras con la que Sánchez da carpetazo a una semana 'horribilis' en la que Carmen Montón dimitió por las irregularidades en un máster que reveló eldiario.es y en la que el periódico ABC ha acusado al presidente de plagiar su tesis.

Esa acusación ha obligado a Sánchez a publicar finalmente ese trabajo con el que se convirtió en doctor en Economía y que mantuvo durante años bajo llave. Moncloa ha difundido una nota de prensa a primera hora de esta mañana en la que aseguran que la tesis se ha sometido a programas de verificación que solo han detectado coincidencias de un 13% con respecto a otros textos.

Sánchez quiere dar el asunto por zanjado, aunque no lo tendrá fácil. PP y Ciudadanos han solicitado su comparecencia en el congreso. Los socialistas se niegan a que acuda al Parlamento porque consideran que ya ha dado toda la información que acredita que el procedimiento fue correcto. "¿Por qué habría de comparecer el presidente cuando se han dado todas las pruebas habidas y por haber?", se ha preguntado la portavoz.

"Es una cuestión que esta de más. No convirtamos nuestro país en una postverdad. Centrémonos en lo que es la verdadera información política y este asunto está respondido de manera suficiente", ha sentenciado Celaá. El Gobierno quiere pasar página para evitar el desgaste: "Hablemos de política", ha dicho la también ministra de Educación. Los socialistas lamentaron que su día grande con la aprobación del decreto para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos se viera empañado por el revuelo sobre la tesis doctoral de Sánchez.

La portavoz se ha mostrado convencida de que PP y Ciudadanos han urdido una estrategia contra el Ejecutivo: "Han trabajado en esto con una sola voz y pensamos que honradamente con la calidad que la política ha de tener lo que toca es que pidan perdón al presidente", ha aseverado y ha pedido a Casado y Rivera que estén "a la altura", aunque ha aprovechado para sembrar las dudas sobre el currículum de Rivera y ha sugerido una crítica al líder conservador por no hacer públicos sus trabajos.

La también ministra de Educación se ha mostrado partidaria de mejorar la transparencia en las universidades para evitar escándalos como el de Cristina Cifuentes, Casado o Montón, aunque no ha concretado cómo se podría actuar y ha pedido que no se generalice porque esos casos están vinculados a un único instituto. "Los caminos hacia la transparencia y la mejora siempre están expeditos. Lo que no podemos hacer es que por la crítica política vayamos a poner a la universidad española en jaque", ha sentenciado.