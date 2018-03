El Gobierno, receptivo con las peticiones de sindicatos policiales sobre la frontera

La Delegación del Gobierno en Melilla se ha mostrado "absolutamente receptiva" con las peticiones de los sindicatos policiales para mejorar la situación de los pasos fronterizos entre España y Marruecos en la ciudad autónoma, si bien ha defendido que "se está en el camino de mejorar las cosas".

En declaraciones a los periodistas, el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, se ha referido así a la reunión que ha mantenido hoy con los representantes nacionales de los sindicatos principales o mayoritarios de la Policía Nacional, que se han desplazado a Melilla para llevar a cabo una unidad de acción por la situación de la frontera.

"Somos conscientes de que podrán decir que no se han alcanzado las cosas como ellos querrían, pero sí estamos en el camino de mejorar las cosas", ha aseverado El Barkani, que ha puesto en valor el "enorme esfuerzo" que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Melilla, donde se ha mejorado la tasa de criminalidad en un punto.

Ha puntualizado que en la frontera los intereses de cada parte "no son contrapuestos", pero "muchas veces no confluyen", por lo que es necesario "hacer un equilibrio y que las decisiones que se adopten sean para la mejoría de la inmensa mayoría", lo que significa que "quizá algún sector crea que sus demandas no estén atendidas al 100 %".

Respecto a las críticas que se están dando últimamente, ha admitido que "algunas pueden ser justas", aunque cree difícil que alguien pueda hacer creer que la situación esté "peor que hace seis meses" gracias a las medidas que se han adoptado, entre ellas la reordenación de los tránsitos y las mejoras de las infraestructuras.

No obstante, ha considerado que hay que seguir trabajando en esa "buena línea", momento en el que ha anunciado que se va a hacer un estudio para conocer de forma objetiva cuál es el número de personas y vehículos que entran por los pasos fronterizos entre España y Marruecos en Melilla "para tener una idea más ajustada a la realidad y no una simple aproximación".