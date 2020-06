Pablo Iglesias admite que al Gobierno no le conviene la crispación y apuesta por una legislatura de cuatro años

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha reiterado este lunes que se equivocó cuando se enzarzó con los representantes de Vox durante su comparecencia en la comisión parlamentaria para la reconstrucción del país tras la crisis de la COVID-19. Iglesias ha sostenido que es a la oposición a la que le interesa un entorno de crispación. "Nos equivocaremos si entramos en su juego. Nuestro trabajo es gobernar, no hacer teatro", ha dicho. Además, ha aventurado que el Ejecutivo completará la legislatura y que "será reelegido" por otros cuatro años.

Iglesias ha participado junto al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en una entrevista en Onda Cero sobre el recientemente aprobado ingreso mínimo vital (IMV). Ambos han explicado los pormenores de esta prestación no contributiva que, según lo anunciado, se comenzará a cobrar este mismo mes de junio.

El líder de Unidas Podemos ha reiterado, como hiciera el pasado viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que dijo "la verdad" cuando señaló que a Vox "le gustaría dar un golpe de Estado". "Pero me equivoqué por quitar el foco sobre el IMV", ha añadido. "Hay muchos intereses para que no se hable del IMV, de la necesidad de hacer políticas fiscales expansivas, del escudo social, de una manera de encarar la crisis diferente a la que llevó a cabo el PP. Cuanto te quieren llevar al terreno de la crispación y caes, te estás equivocando. No me voy a equivocar otra vez".

El vicepresidente ha quitado importancia a la filtración al diario Abc de un vídeo de Irene Montero que formaba parte de un off the record, una conversación privada de la ministra con una periodista, en el que la ministra asegura que la asistencia a la marcha del 8M tuvo menos concurrencia que otros años por el miedo al coronavirus.

"Lo que dice [en el vídeo] es bastante sensato, que hay que hacer caso, que hay que ser prudentes y cosas que ya se sabían", ha asegurado Iglesias. Preguntado por la reacción del PP y las palabras de Ana Pastor, quien ha reclamado una comparecencia inmediata ante el Parlamento y ante la Fiscalía, Iglesias ha reiterado que el Gobierno debe evitar entrar en la estrategia de crispación que otros le puedan marcar.

"La estrategia del PP ya la conocemos", ha dicho. "Harán todo lo que esté en su mano para no hablar de la respuesta social a la crisis y buscarán una dinámica de escándalo e incendio permanente. No me encontrarán en eso", ha rematado.

El líder de Unidas Podemos ha apuntado que "la gente es consciente de a quién le interesa o no crispar. Nosotros tenemos que seguir gobernando, aprobando medidas. En cuatro meses hemos tomado decisiones muy importantes, se ha construido un escudo social sin precedentes. Si en la crisis de 2008 recordamos los desahucios; esta vez se han prohibido. Este Gobierno ha protegido a millones de trabajadores, a inquilinos y arrendatarios", ha defendido.

Iglesias considera "lógico que la oposición quiera ir a otro terreno de juego diferente". "Nos equivocaremos si entramos en su juego. Nuestro trabajo es gobernar, no hacer teatro", ha añadido.

Tanto el vicepresidente como Escrivá han asegurado que la salud del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez es buena y que las relaciones entre los ministroses mucho mejor de lo que, han dicho, se refleja luego en los medios de comunicación.

En opinión de Iglesias, los planes siguen siendo agotar la legislatura. Y ha zanjado que en las próximas elecciones "el Gobierno será revalidado y habrá otros cuatro años más".

El propio presidente del Gobierno también lanzó un mensaje similar en su comparecencia ante los medios de este domingo, en la que afirmó que vale la pena no dejarse distraer por "el griterío y la provocación". Sánchez reconoció que el Gobierno tiene "más responsabilidad que nadie" en no caer en provocaciones".

"Este Gobierno quiere apelar al diálogo y la concertación, y todos tenemos que evitar entrar en las provocaciones. Si alguien tiene responsabilidad es el Gobierno de España", apuntó el líder socialista.