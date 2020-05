Pablo Iglesias, a Vox : "Les gustaría dar un golpe de Estado, pero no se atreven"

La comparecencia del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en la comisión de Reconstrucción que se desarrolla en el Congreso ha concluido con un duro intercambio de palabras entre el representante del Ejecutivo y Vox.

La portavoz del partido ultraderechsta, María de las Cabezas Ruiz Solás, ha acusado en su turno al Gobierno de provocar la muerte de miles de ancianos al "encerrarlos" en las residencias durante la crisis del coronavirus. Iglesias, en su réplica, ha señalado la responsabilidad de las Comunidades Autónomas en la gestión de las residencias de ancianos y, después, ha acusado a Vox de "querer dar un golpe de Estado", sin "atreverse" a ello.

"¿Cómo hacemos para reconstruir la indignidad de dejar de morir a miles de mayores sin recibir la atención ni el cariño que necesitaban, ni el consuelo de estar con los suyos?", se ha preguntado Ruiz Solás en su intervención, en la que ha considerado que se ha producido "un drama humano consentido por quienes tenían el poder y la capacidad para evitarlo".

La diputada de Vox ha reprochado a Iglesias y al grupo parlamentario de Unidas Podemos de "culpar de la obscena tasa de mortalidad a las carencias de nuestro modelo de residencias, relacionando la muerte con la precariedad laboral y con el hecho de que las residencias privadas ganen dinero".

Y ha continuado: "No se engañe. Nuestros mayores no han estado muriendo por miles porque sus residencias fueran públicas o privadas; ni porque fueran propiedad de fondos buitre o rentables. Ni por los recortes, es mentira, ni por los recortes del PP ni del PSOE. Ni por un problema de justicia fiscal. Ni porque los médicos, enfermeras, personal de limpieza trabajaran en situación de precariedad o cobrando sueldos de miseria. Han muerto porque los 300 millones que se vanagloria de haber puesto a disposición de las Comunidades no eran para curar. Eran para EPI (equipos de protección individual de los sanitarios), para contratar más personal. Pero no para curar. Nuestros mayores han muerto porque no se les ha llevado a los hospitales, ni públicos ni privados, aún sobrando UCI. Nuestros mayores no han muerto por cómo se están gestionando las residencias. Han muerto porque les encerraron allí, no dejaron a sus familias que los sacaran de allí, no les permitieron ir a los hospitales donde al menos podrían haber intentado curarles".

En su respuesta, Iglesias ha asegurado que la responsabilidad por la decisión de no trasladar a los hospitales a los ancianos no era del Ejecutivo. "El Gobierno que ustedes sostienen en la Comunidad de Madrid, según un documento del Hospital Infanta Cristina demuestra, había orden de rechazar el traslado de ancianos con síntomas de coronavirus a los centros sanitarios cuando se produjo el pico de la pandemia", ha asegurado Iglesias. "Y ustedes sostienen ese Gobierno. Ustedes son los responsables y tiene la desfachatez de venir aquí a decir que la responsabilidad es nuestra", ha zanjado.

El intercambio ha elevado la tensión entre ambos, pero no ha pasado de ahí hasta que, en otra respuesta, Iglesias ha asegurado que no tendría ningún problema en hablar con Carles Puigdemont por representar el voto de miles de personas. "Se puede imaginar la opinión que tengo sobre el señor Espinosa de los Monteros y el señor Abascal, pero les han votado muchos ciudadanos españoles. Y aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de Estado que proteger la democracia española, estoy dispuesto a dialogar con cualquiera", ha dicho.

Espinosa de los Monteros, presente en la comparecencia, ha pedido la palabra para exigir al presidente de la comisión, Patxi López, que retirara sus palabras. "Acaba de decir el ponente una manifestación intolerable, falta a la verdad y es ofensiva para nuestro grupo y las personas que nos han votado", ha sostenido. "Ha dicho que parece qué. No tiene la misma categoría. A veces no nos gusta escuchar algunas cosas, pero es libertad de expresión", ha defendido López.

En cualquier caso, le ha preguntado a Iglesias por sus palabras. El vicepresidente segundo, lejos de retirarlas, ha asegurado: "Voy a ser más preciso. Yo creo que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven".

Durante la investidura de Pedro Sánchez dirigentes de Vox alentaron la idea de que debe intervenir el Ejército para hacer cumplir la Constitución. Entre ellos, el propio Espinosa de los Monteros.

Tras la respuesta de Iglesias, Espinosa de los Monteros se ha levantado y ha abandonado la sala donde se celebraba la sesión. "Cierre la puerta al salir, señoría", le ha despedido Iglesias.