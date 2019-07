Las frases de Iglesias: un mero decorado, la abstención de Vox y la experiencia del gobierno a la portuguesa

La intervención del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha comenzado con la oposición de esta formación a la propuesta de la reforma constitucional propuesta por el PSOE para facilitar investiduras. Con las posteriores réplicas, el debate ha terminado convirtiéndose en un cruce de reproches a cuenta de las negociaciones con el PSOE para la formación de un gobierno de coalición al que, no obstante, ambos líderes políticos han dejado la puerta abierta.

“Cuando los ciudadanos quieren un gobierno de partido único, le dan mayoría absoluta”. Nada más subirse a la tribuna, el líder de Podemos ha cargado contra la propuesta del PSOE de reformar la constitución para favorecer la investidura y evitar bloqueos. “Es una propuesta legítima, pero me llama la atención que sea la primera”, ha dicho Iglesias para quien “para ser (Sánchez) constitucionalista, es curioso que proponga una reforma que borra el espíritu de la Carta Magna” y permita que “un partido con menos del 30% de los votos pueda formar gobierno sin ponerse de acuerdo con nadie”. “No sé si es sensato garantizar un pacto de Estado como una especie de triquiñuela para evitar hacer el trabajo que nos han encomendado los ciudadanos” porque “si los ciudadanos quisieran que usted gobernase solo, le hubieran dado mayoría absoluta”.

“No nos propongan ser un mero decorado en su gobierno”. “Le voy a ser muy claro, sin florituras, le voy a explicar para qué queremos estar en el gobierno”, dijo Iglesias antes de empezar a enunciar las medidas que quiere llevar a cabo su partido dentro del Ejecutivo: transición ecológica, justicia social, regular el mercado del alquiler, hacer escuelas públicas infantiles de 0 a 3 años, promover leyes de eutanasia y LGTBI, justicia social, bajar la factura de la luz... “No pedimos nada que no nos corresponda. Renunciamos desde el primer momento a compartir con ustedes la responsabilidad de eso que llaman ministerios de Estado”, pero advirtió: “Respeten a nuestros 3,7 millones de votantes y no nos propongan ser un mero decorado en su gobierno, porque no lo podremos aceptar”.

“Le pido por favor que no le pida la abstención también a Vox”. “Si usted está negociando, es porque no le queda más remedio”, aseguró Iglesias antes de pedir a Sánchez que “disimule un poco”. “Llama la atención que cuando todavía no hemos negociado un acuerdo de Gobierno, usted insista en pedirle la abstención a PP y Cs. Le pido por favor que no se la pida también a Vox cuando intervenga el señor Abascal”, ha pedido el líder de Podemos.

“La moción de censura fue nuestra experiencia de gobierno a la portuguesa”. Iglesia ha afirmado durante su intervención que su partido trabajó “incluso más” que el PSOE para sacar adelante la moción de censura que echó a Rajoy de la presidencia. “Lo hicimos a cambio de nada”, explicó el líder de la formación morada porque “fue nuestra experiencia de gobierno a la portuguesa”. “Reconocerán ustedes que esa experiencia de gobierno a la portuguesa fracasó, básicamente por una razón: porque tuvimos un gobierno inestable incapaz de atar las mayorías necesarias suficientes para sacar adelante los presupuestos generales del estado y, por tanto, hubo que convocar elecciones. Esa experiencia demostró que no funcionaba y creo que es legítimo que tratemos de construir una mayoría más estable y que este país tenga un gobierno estable con una base parlamentaria seria”, ha dicho.

“Si no fuera por sus errores, nosotros no estaríamos aquí”. Durante su turno de réplica, Sánchez ha afeado a Unidas Podemos que dijera que no se fían de los socialistas y por eso quieren estar en el gobierno, recordando la trayectoria del Partido Socialista. “Ha hecho algo que ha sido reivindicar los 140 años de historia del PSOE para despreciar nuestra capacidad de cambiar las cosas”, ha respondido Iglesias. “Han venido a decir: como nosotros llevamos aquí mucho tiempo, no van a venir a darnos lecciones de cómo se protegen los derechos sociales”. “La historia de su partido es muy amplia y si una fuerza como nosotros existe es porque este partido (señalando a la bancada del PP) y este partido (señalando a la del PSOE) trajeron a este país casos de corrupción que la ciudadanía no toleró y políticas económicas que condenaron las expectativas de muchos ciudadanos”. “Han hecho cosas buenas, pero sean humildes, si no fuera por sus errores nosotros no estaríamos aquí”, ha pedido. En su segundo turno de réplica, Sánchez respondió: "El mundo no acaba y empieza con usted, antes estaban el Partido Comunista, Izquierda Unida y otros grupos que representaban la izquierda a la izquierda del PSOE”.

“165 es más que 123, las matemáticas son así”. Iglesias ha repetido en varias ocasiones que Sánchez habla como si tuviera mayoría absoluta. Los grupos socialista y de Unidas Podemos tampoco alcanzan esa suma, respondió el candidato. “Es una verdad matemática incontestable”, rebatió el líder de la coalición morada. Como lo es, continuó, que el PSOE “tiene 123 diputados y con 123 diputados han planteado aquí durante semanas, durante meses, que quieren gobernar en solitario. Suena a excusa decir que 165 diputados no van a dar estabilidad a España. Algo más que 123, darán”, reflexionó Iglesias.

“No nos vamos a dejar pisotear por nadie”. Ya en la última intervención de Iglesias, este ha defendido que su partido está “planteando una salida que es sensata” al PSOE. Una coalición en función de los votos y un acuerdo integral en el que sean capaces de “compartir el poder”. Justo antes, enumeró las competencias que los negociadores socialistas les negaron: hacienda, trabajo, igualdad, transición ecológica, ciencia. “¿Qué nos han ofrecido ustedes? Explíqueselo a la Cámara, a ver si les parece que es algo más que decorativo”, exigió al presidente en funciones. Y advirtió: “Somos una fuerza política modesta y joven, pero no nos vamos a dejar pisotear por nadie”. En caso de no alcanzar un acuerdo, propuesto a Sánchez que “convenza al PP de hacer un acuerdo de coalición, o a Cs, o convenza a Vox. Tiene usted otra opción, hacer caso al señor Tezanos y convocar otras elecciones”, pero, en ese caso, ha dudado que vaya a ser presidente nunca.