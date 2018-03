Ignacio González se desvincula del amaño del contrato para la web del Canal

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González se ha desvinculado este lunes del presunto amaño del contrato para elaborar la web del Canal de Isabel II. En su declaración en los Juzgados de Plaza Castilla ha dicho que no conocía a la empresa que ganó la licitación a pesar de que su oferta no era la más económica.

El titular del juzgado de Instrucción Número 49 de Madrid imputó a González como presunto responsable de los delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. También estaba citado el exconsejero de Presidencia Salvador Victoria, pero el juez ha aplazado su comparecencia por problemas de agenda de su abogado.

González se ha desvinculado del amaño con el argumento de que cuando se produjo él ya no estaba en el Canal. El presunto delito se investiga tras la querella presentada por la empresa Take Away, que se presentó a un concurso de la empresa de aguas para realizar, entre otras, una web interactiva por un presupuesto de partida de 340.000 euros.

Aunque su oferta era más barata -y el criterio económico era el más valorado-, el contrato se lo llevó otra empresa, Imagen de Síntesis Digital. Durante su declaración, que ha durado apenas un cuarto de hora, González ha dicho desconocer a estas dos empresas. También se ha desvinculado de las acciones de Victoria porque, ha dicho, él no le nombró como sucesor en la empresa pública.

Ante las sospechas de que este amaño se hubiese utilizado para pagar una campaña de reputación online, González lo ha negado y ha dicho que el PP nunca le pagó a él trabajos para mejorar su imagen.

El juez tendrá ahora que tomar declaración a Victoria, en quien González ha descargado la responsabilidad, en una causa que el Tribunal Supremo no ve conectada con el caso Lezo que investiga la Audiencia Nacional.