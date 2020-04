Arrimadas inicia la nueva etapa en Ciudadanos sin el respaldo de Rivera

Inés Arrimadas inaugurará oficialmente el próximo domingo una nueva etapa en Ciudadanos alejada totalmente del tutelaje de su antecesor, Albert Rivera, que dimitió tras el descalabro electoral del 10N y ahora dirige un importante bufete de abogados. El exlíder del partido, que desde entonces se ha mantenido al margen de la vida política y se ha mostrado muy distante con el giro estratégico decidido por su sucesora ante la crisis del COVID-19, ni siquiera participará de la V Asamblea General extraordinaria, que fue aplazada por el estallido de la crisis sanitaria y se celebrará entre el próximo jueves, 30 de abril, y el domingo, 3 de mayo, íntegramente de forma telemática.

Según fuentes de la nueva dirección, Rivera fue invitado a que acudiera al congreso antes y después de que se decidiera aplazarlo, pero "declinó" hacerlo, tanto entonces como ahora, alegando que prefería "no interferir" en la nueva etapa del partido. Las mismas fuentes restan importancia a su previsible ausencia y recuerdan que orgánicamente no está regulado en los Estatutos que los expresidentes tengan un papel activo en estos eventos. Así que, a día de hoy, y salvo sorpresas, el que fuera durante nueve años todopoderoso presidente de Ciudadanos, ni se despedirá por videoconferencia de sus militantes, ni dará la bienvenida públicamente a Arrimadas que coge ahora el testigo de un partido que ha terminado en la irrelevancia tras pasar de 57 a 10 diputados.

Pero la de Rivera -que tiene pendiente la presentación de su libro, Un ciudadano libre- no será la única ausencia destacable de esta V Asamblea, en la que por primera vez el partido cambia de liderazgo. Tampoco participará José Manuel Villegas, que como exsecretario general saliente tendría que ser el encargado de presentar el informe de gestión y de rendir cuentas de la anterior etapa que les llevó a la debacle.

Ante el plantón de Villegas, que acaba de saberse que ha sido fichado por Rivera para trabajar en el mismo bufete de abogados, el equipo de Arrimadas busca fórmulas para ver cómo solventan este escollo. Incluso podría ocurrir que dicho informe -toda una 'patata caliente' para la nueva Ejecutiva- no fuera defendido por nadie y se 'colgara' directamente en la página web de la formación. O que una voz en off lo leyera. Todo está abierto a dos días de que comience el cónclave.

Con este panorama, sin el calor que en otras circunstancias podría haber recibido de sus antiguos compañeros de partido, y en medio de una crisis sanitaria y económica sin precedentes, Arrimadas afronta el nuevo futuro de la formación con la intención de hacerla resurgir de sus cenizas.

La nueva presidenta de Ciudadanos, por lo pronto, parece dispuesta a volver a situarla en el centro de tablero político de donde se había desplazado y de donde algunos de sus compañeros de filas creen que no debió salir nunca.

Ese giro estratégico más moderado emprendido desde que comenzó la pandemia, al menos parece haber cerrado las heridas abiertas entre Arrimadas y el líder del sector crítico, Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León, con el que la catalana protagonizó un encarnizado duelo en las primarias hace tan solo un mes y medio. Tal y como están las cosas, ni tan siquiera el debate sobre la enmienda a la totalidad que presentó este sector a la ponencia de Estatutos cobra ya demasiado interés, teniendo en cuenta la abrumadora mayoría de delegados que cuenta el sector oficialista liderado por Arrimadas. Además, Igea tampoco participará en la Asamblea dado que no se presentó a delegado,

Sin embargo, la crisis sanitaria les ha llevado a ambos a estar en permanente contactos estos días. En una reciente entrevista con la Agencia EFE, el dirigente castellano leonés reconocía que aquellos duros enfrentamientos que mantuvieron durante las primarias se le habían "olvidado".

A su juicio, la nueva dirigente del partido "está actuando con responsabilidad y haciendo un buen trabajo. Hace lo que le toca, que es trabajar por su país, y yo creo que eso es una cosa que se agradece y los españoles agradecen", zanjó Igea.

De hecho, en estos días de pandemia, Arrimadas, según el CIS, ha logrado situarse como la segunda dirigente política mejor valorada por los españoles (4,4), por detrás de Pedro Sánchez (5). Pese a todo, Ciudadanos no consigue despegar y sigue en quinta posición con un 7,6% de los votos, aunque sí experimenta una subida de 0,4 puntos respecto al anterior barómetro de marzo.

Precisamente, esa buena imagen que logra entre el electorado es la que quiere afianzar la nueva dirección, dejando atrás las rencillas del pasado. "Las heridas durante el proceso de primarias fueron leves. Ahora estamos todos a una", asegura a eldiario.es uno de los actuales miembros de su Ejecutiva. "Si pedimos grandes acuerdos a los demás partidos, qué menos que estar de acuerdo todos nosotros", añade, mientras destaca que "también ayuda mucho la opinión generalizada de que tanto Igea en su Gobierno como Inés en la oposición en el Congreso están realizando una buena labor".

La propia Arrimadas parece decidida a trazar una nueva hoja de ruta que otorgue más protagonismo a Ciudadanos en el Congreso con el fin de buscar su propio hueco entre el PP de Pablo Casado, sumamente crítico con el Gobierno, y el actual PSOE que cree que está "contaminado" por Podemos. No obstante, pese a sus diferencias con Casado, la líder de Ciudadanos sigue defendiendo las alianzas de gobierno que mantienen en Madrid, Murcia o Andalucía.

Pero ahora no se cierra en banda a otros pactos con otros partidos. Desde que estalló la crisis sanitaria Arrimadas ha manifestado "lealtad" al Gobierno sin dejar de hacer propuestas, pese a no ocultar su malestar con Sánchez por sus "improvisaciones" y no buscar "el consenso". Primero se ofreció a apoyar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de "emergencia nacional" y ahora ha propuesto que sea su partido el que presida la Comisión del Pacto de la Reconstrucción -cuya idea se atribuye-, ante la falta de entendimiento entre el PSOE y el PP.

La líder de Ciudadanos ha proclamado que quiere que su partido sirva de "puente" entre los dos grandes partidos. Todo con tal de evitar, dice, que los socialistas dejen en manos de "los nacionalistas o los populistas" la presidencia de dicho órgano cuyo fin es buscar un gran acuerdo parlamentario entre todos los partidos y agentes sociales para afrontar entre todos la crisis sanitaria del COVID-19.

Fuentes de la nueva Ejecutiva, sin embargo, niegan que Arrimadas esté dando ningún cambio en la estrategia a raíz de la pandemia. Aseguran que siempre han estado abiertos a acuerdos tanto con el PP como con el PSOE, y con el propio Pedro Sánchez. "Le ofrecimos la vía de los 221 escaños y no quiso", recuerdan. Ahora dicen que son "leales" al Ejecutivo porque lo que más les importa es "la salud de las personas" y no "los intereses partidistas" .