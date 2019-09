Irene Montero: "Si quisiéramos sillones yo habría cogido la Vicepresidencia, pero queremos cambiar la vida de la gente"

La portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, ha defendido esta mañana la decisión del grupo confederal de haber rechazado la oferta de un Gobierno de coalición que le hizo el PSOE antes de la sesión de investidura en el pasado mes de mayo y proponer mantener la negociación hasta septiembre. Montero ha dado dos motivos. Uno, que era "una propuesta de mentira" ya que "caducó a los dos días como un yogur". Y segundo, que no les permitía hacer políticas reales: "Si quisiéramos sillones, como nos acusa el PSOE, yo habría cogido la Vicepresidencia. Pero queremos cambiar la vida de la gente".

Montero, que ha reaparecido en Los Desayunos de TVE después de haber dado a luz a su tercer hijo este verano, ha reconocido que puede existir "cansancio" y "hastío" entre los ciudadanos por el bloqueo político. Y, especialmente, entre los votantes del bloque progresista. Pero ha señalado que no cree que el próximo 10 de noviembre haya una gran desbandada en las urnas. "La gente irá a votar para preservar la democracia", ha dicho. "España necesita estabilidad", ha sostenido.

La portavoz de Unidas Podemos ha defendido la negociación realizada por su grupo desde el pasado 28 de abril y ha cargado la responsabilidad en Pedro Sánchez y en el PSOE. "Prefirieron ir a elecciones antes que un Gobierno progresista", ha dicho. En su opinión, los socialistas "tienen una visión patrimonialista del Estado" porque, ha asegurado, creen que pueden decidir o no quien forma parte del Ejecutivo.

"Pablo Iglesias dio un paso al lado", ha recordado. "Y luego sacaron otras 20 excusas", ha expuesto. "El PSOE nunca quiso gobernar con nosotros, por eso no dejó de mirar a la derecha, a su 'estimado Albert', mientras se negaba a reunirse con nosotros", ha concluido.

"Sánchez quiere volver al bipartidismo, subvertir la voluntad democrática de cuatro millones de personas que apuestan por una opción progresista que no es el PSOE", ha asegurado, para zanjar: "Quien da la gobernabilidad no es el PSOE, son los votos".

Preguntada por si "temen" que finalmente Íñigo Errejón, Manuela Carmena y Más Madrid opten por presentarse a los comicios del 10 de noviembre, Montero ha señalado que a lo que tiene miedo es "a las cloacas del Estado, que entraron en mi despacho del Congreso" y a las cosas importantes, no a otros partidos. "Que una formación política se presente me parece bien. Tenemos que respetar la democracia", ha zanjado.

Irene Montero ha asegurado que Unidas Podemos mantendrá su planteamiento de un Gobierno de coalición tras las elecciones del 10 de noviembre y que insistirá en su campaña en revertir los recortes y las leyes que aprobó el PP durante su dos mandatos.

"Nosotros no generamos miedo a la ciudadanía", ha dicho. "Generamos miedo a la CEOE, porque saben que somos una formación que cumple lo que dice". En opinión de Montero, el bipartidismo no solo "se ha acabado" por una cuestión numérica, sio también porque "al menos hay una fuerza en el Parlamento que lo que dice, lo hace. Y un candidato que lo que dice, lo hace. Y no hacemos una campaña diciendo que vamos a derogar la reforma laboral y luego no lo hace o pide a la derecha su apoyo", ha terminado.