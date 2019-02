Joaquín Leguina: La Comunidad de Madrid "está mejor" desde que gobierna el PP

El expresidente socialista de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina ha afirmado que la región "está mejor" hoy que en 1995, cuando el PP accedió al Gobierno, y ha agregado que esta comunidad autónoma fue "un invento" donde "por suerte" no hay "nacionalistas" ni "nada identitario".

"Los movimientos identitarios son la ruina de la izquierda y, como se descuiden, también de la derecha", ha dicho esta mañana Leguina en su intervención en un desayuno informativo en el que ha presentado a la candidata del PP a la presidencia autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

Acerca de ella, el antiguo líder socialista ha dicho que "es demócrata, no es sectaria y no ha hecho la Guerra Civil", y ha explicado que fue Díaz Ayuso quien le pidió que la acompañara este miércoles porque, según él, buscaba "un expresidente que no fuera del PP, ha estado buscando por ahí y no ha encontrado a nadie".

Leguina ha apuntado que "hay que decir la verdad" y admitir los logros de los gobiernos madrileños del PP, que rige la región ininterrumpidamente desde 1995. "Habrá que reconocer que, por ejemplo, la tirada de Metro que se hizo en tiempos de (Alberto) Ruiz-Gallardón fue una machada", ha comentado.

El expresidente ha lamentado también que por culpa de "este asunto catalán, que Dios confunda", haya aparecido "otra derecha" movida "por la mentira y la demagogia" que defiende "que sobran todas las comunidades autónomas".