Junts recurre en el Congreso la suspensión de los diputados presos por vulnerar la Constitución

El escrito de reconsideración registrado por Junts lleva la firma de sus siete diputados, incluidos los suspendidos Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, y se une al que, con el mismo objetivo, presentó en el Registro Esquerra Republicana el pasado sábado.

En el recurso, recogido por Europa Press, los independentistas defienden que la Mesa ha actuado "contra legem", vulnerando el artículo 117 de la Carta Magna, por aplicar una norma jurisdiccional. También destaca que carecía de competencias para suspender a estos parlamentarios por no haber mediado un suplicatorio en su contra y califica de "rocambolescas" las interpretaciones del Tribunal Supremo en el sentido de que éste no era no necesario.

CUATRO ARTÍCULOS DE LA CE

En resumen, según su interpretación, el único órgano que podría decretar la suspensión sería el Pleno del Congreso, tras la votación de un suplicatorio. Tampoco ve aplicable, por tanto, el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal invocado por la Mesa para suspender a los presos por estar procesados por un delito de rebelión.

Para Junts, la Mesa ha ignorado "por completo" la interpretación que limita el término "rebelde" a los afectados de aplicar este precepto a los supuestos de bandas terroristas y armadas. Y, al aplicar un precepto jurisdiccional desde un órgano parlamentario, argumentan, ha vulnerado el artículo 24 de la Constitución privando a los suspendidos de recurrir ante un órgano jurisdiccional.

ACABAR EN EL TC O EN ESTRASBURGO

También ve vulnerados los artículos 23 --derecho a la representación política--, y 25 --legalidad en materia penal--. La Mesa también atenta, según Junts, contra los artículos 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y 3 del Protocolo adicional número uno a dicho convenio "al privarse de su derecho de representación política a los diputados y a los cientos de miles de personas que les eligieron".

Con estos argumentos, los independentistas abren la puerta a llevar el asunto tanto al Constitucional, si la Mesa no se aviene a revocar la suspensión, como, en último término, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Por todo ello, Junts solicita a la Mesa que "deje sin efecto" su decisión del pasado viernes "declarando su falta absoluta de competencia" de acuerdo con el artículo 117 de la Constitución, para aplicar un precepto como el 384 de la LeCrim que forma parte del derecho procesal penal y que solamente pueden aplicar los tribunales". Asimismo, solicita que hasta que no se resuelva su petición de reconsideración la suspensión quede en suspenso.