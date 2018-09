Lastra apela a que la Mesa del Congreso no se convierta "en órgano político" y acepte la reforma de la Ley Estabilidad

Así lo ha expresado la portavoz socialista en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, después de que Ciudadanos y PP pidieran a la Mesa del Congreso que revise la decisión de la Mesa de la Comisión de Justicia de admitir a trámite la enmienda que introdujo el PSOE en una ley de medidas contra la violencia machista, que serviría para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Lastra ha defendido la independencia de la Mesa de la Comisión de Justicia, a la que corresponde debatir sobre la tramitación de esta enmienda, porque considera que este órgano es "soberano" y ha recordado que existen "multitud de precedentes" en este sentido.

En este sentido, ha criticado que PP y Ciudadanos recurran a la Mesa del Congreso porque cree que, de bloquear la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la Mesa del Congreso estaría actuando como "un órgano político".

"Cada Comisión tiene su mesa, y la Comisión de Justicia no valora políticamente las enmiendas, que es lo que pretende hacer la Mesa del Congreso y no es un órgano político. No quiero recordarle cuando algunas Mesas se han convertido en Mesas políticas y no en Mesas de Gobierno", ha destacado Lastra.