El Valle de los Caídos reabrirá este martes sus puertas en horario habitual después de la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco el pasado jueves 24 de octubre, según han señalado a Europa Press fuentes de Patrimonio Nacional.

El Gobierno decidió cerrar el Valle de los Caídos el pasado 11 de octubre, tal y como acordó el Consejo de Ministros, que puso fin de esta forma a un procedimiento iniciado hace un año y que se ha topado con múltiples obstáculos consecuencia de los numerosos recursos planteados por la familia de Franco y su entorno, que se opusieron desde el principio a la exhumación.

De momento, las entradas online para visitar el Valle de los Caídos no se pueden adquirir al menos hasta el mes de enero, tal y como recoge Europa Press de la web de la venta oficial de entradas de Patrimonio Nacional. En cualquier caso, la opción de la venta física en taquilla sigue estando habilitada, según han señalado a Europa Press fuentes del monumento, que no obstante no pueden confirmar si por este formato quedan entradas disponibles.