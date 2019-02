MINUTO POLÍTICO | El Gobierno, abocado al adelanto electoral tras el rechazo a los Presupuestos

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha dado por hecho que la derrota de los Presupuestos lleva a elecciones: "Es una lástima que esto tenga un final más corto", ha expresado la ministra de Educación, que ha dejado entrever que el Ejecutivo no seguirá gobernando con las cuentas de Rajoy: "En la mente de este Gobierno no está prorrogar unas cuentas que no son las del PSOE", ha dicho en una entrevista en Onda Cero.