MINUTO POLÍTICO | La nueva legislatura echa a andar esta semana

¡Buenos días! Arrancamos la semana en la víspera para la constitución de las Cortes tras las elecciones del 10N. Además, se inicia en Madrid la COP25, la cumbre del clima de las Naciones Unidas, que tendrá una amplia cobertura en eldiario.es. Iniciamos con estos temas el día:

– El mundo se juega en la Cumbre de Madrid que no se diluya la lucha contra la crisis climática. La demanda social que pide acelerar las acciones choca con la propia naturaleza de la COP que solo avanza a base de consensos.

– Un bipartito progresista en España en la era de la gran coalición en Europa. PSOE y Unidas Podemos están cerrando su acuerdo para un gobierno de coalición en España, mientras en las instituciones comunitarias las alianzas son al revés.

– Ciudadanos busca distanciarse de Vox para abrir una nueva página con Arrimadas al frente. La nueva era que quiere abrir Ciudadanos una vez que Arrimadas sea elegida líder del partido buscará alejarse de Vox.

– Entrevistamos a Francesc de Carreras, fundador de Ciudadanos: "El PSOE quería pactar con Ciudadanos y gobernar con esos 180 diputados y fue Ciudadanos quien no quiso". Insiste en la idea de acuerdos entre PSOE, PP y Cs: "Las diferencias ideológicas del PSOE y el PP no son de matiz, pero no son estructurales".