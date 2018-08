Maroto critica al feminismo que "defiende cualquier agresión a una mujer" excepto en el "entorno del soberanismo catalán"

"¿Por qué las asociaciones feministas defienden cualquier agresión a una mujer excepto si es producida en el entorno del soberanismo catalán?" se ha preguntado este martes Javier Maroto, vicesecretario nacional de organización del Partido Popular, en una entrevista en RNE.

Maroto se ha referido en estos términos a la agresión a una mujer en Barcelona el pasado sábado tras mantener una discusión con un hombre que supuestamente le recriminó que quitara lazos amarillos.

El PP anunció después que abriría una oficina de asesoramiento y apoyo a todas las personas "denunciadas, sancionadas o agredidas por retirar lazos amarillos en Barcelona". Maroto ha explicado que "muchas personas se sienten desamparadas" y que este espacio pretende ser un "elemento de cercanía que no sea la sede de un partido político" porque "es una obligación del PP y de cualquier partido". "Creemos que es útil", ha añadido.

Preguntado sobre si quitaría lazos amarillos en el espacio público, el conservador ha expresado que "si yo estuviese en Catalunya pediría a todo el mundo que respetase la convivencia". Acerca de que la Fiscalía Superior de Catalunya vaya a investigar a los Mossos d'Esquadra por las identificaciones de 14 personas que retiraron lazos amarillos, Maroto cree que "es tremendo que tengamos que debatir si hay que apercibir a los Mossos porque solo persiguen unos comportamientos".

Sobre la concentración convocada por Ciudadanos para este miércoles en apoyo a la mujer agredida en el Parque de la Ciudadela, Maroto ha recordado: "Yo no soy partidario de utilizar la pancarta para politizarlo, las personas que vayan lo harán a título particular".

El vicesecretario del PP ha apuntado, además, que "el Gobierno de Sánchez solo acierta cuando recula" en referencia al cambio de criterio del Ejecutivo sobre la asunción por parte del Estado de la defensa en Bélgica del magistrado Pablo Llarena por la demanda interpuesta por el expresident Carles Puigdemont.

"Todos los socios que han apoyado a Sánchez le criticaban por apoyar a Llarena" ha dicho Maroto, "si yo me pongo en su pellejo lo estaría pasando mal, mucha gente no entiende por qué se permite tanto a los independentistas". "Me gustaría saber si Podemos y PNV tienen el cuajo político de seguir diciendo que no hay que apoyar a Llarena después de saber que la querella ha sido falseada", ha opinado.