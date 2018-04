El PP niega concesiones "no negociables" al PNV y pide a Cs que no se las invente

El PP ha negado hoy que vaya a hacer concesiones al PNV sobre cuestiones que el partido nacionalista sabe que "no son negociables" para lograr su apoyo a los presupuestos del Estado, y por eso ha pedido a Ciudadanos que "no se invente" estas supuestas contrapartidas.

Así lo ha apuntado el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, para responder a la advertencia que hizo ayer el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, quien señaló que su partido rechazará los presupuestos si el acuerdo de los populares con el PNV supone una "ruptura" de la caja única de la Seguridad Social o privilegios para acercar a los presos de ETA.

Esas cuestiones "ni están planteadas ni se van a plantear" en la negociación con el PNV, ha asegurado Hernando en una entrevista en Radio Nacional (RNE).

Ha señalado así que "nadie va a romper la caja única", que lo lleva siendo durante cuarenta años, y tampoco está "en la cabeza de nadie" plantear concesiones a ETA, porque el Gobierno seguirá con "la misma política penitenciaria" en vigor desde que fue aprobada por los socialistas en los años 90.

Rafael Hernando ha instado a Ciudadanos a apoyar "sin fisuras" el presupuesto y que confíe en el Gobierno, que cumple sus pactos.

Además ha asegurado que el PNV no les ha planteado "absolutamente nada" de lo que advierte Ciudadanos porque los nacionalistas vascos saben que "esas cuestiones no son negociables", ni en los presupuestos ni fuera de ellos.

Ha recordado que de lo que el PP habla con el PNV es de infraestructuras como la alta velocidad ferroviaria, cambios en la tarifa eléctrica, que ahora es más alta para las empresas del País Vasco, aunque ha admitido que ambos partidos no se han sentado aún a hablar de asuntos concretos.

"Pero el PNV sabe lo que no le puede pedir al PP, porque sabe que no lo va a obtener", ha insistido.

Y sobre las condiciones de los nacionalistas vascos que pasan por la situación en Cataluña, ha señalado que dicha situación "no es de estabilidad por culpa del Gobierno sino porque los independentistas están a golpes entre ellos y no se ponen de acuerdo".

Por otro lado, Hernando se ha referido a unas declaraciones suyas de este fin de semana sobre los pensionistas que han causado polémica, y ha asegurado que no quiso decir que este colectivo deba dar gracias al Gobierno por subirle las prestaciones.

"No, yo no he dicho que los pensionistas tengan que dar (las gracias), he dicho que los que en su día lanzaron a la calle e intentaron enfrentar a los pensionistas con el Gobierno diciendo que se tenían que subir las pensiones con el IPC, tendrían que estar satisfechos porque las pensiones más bajas no van a subir solo el IPC, sino tres veces el IPC", ha dicho.

Y ha añadido que él, cuando está satisfecho, da las gracias a quien le permite que lo esté.

Hernando ha asegurado que no pretende "fraccionar la posición de los mayores" porque "eso lo han intentado hacer otros", y tras insistir en que con el PP las pensiones han subido "todos los años", ha recalcado que este colectivo es "el sector de la población que ha mantenido su poder adquisitivo".