El PP defiende a Pablo Casado: "No hay nada que temer; su caso no es como el máster de Cifuentes"

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maíllo, ha afirmado: "Aquí no hay un acta presuntamente falsificada y ha dado abultadísimas explicaciones"

"No hay nada que temer, lo ha hecho todo bien, es una investigación para saber qué ha pasado en la universidad. No hay una investigación contra Pablo Casado, no es cierto", ha afirmado

Maíllo ha afirmado que Podemos, "se vistan de errejonistas o pablistas, son un peligro para España" y ha defendido a Casado como futuro dirigente del PP de Madrid