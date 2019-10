La queja del PSC obliga al PSOE a rectificar su programa e incluir una referencia al federalismo

La queja del PSC obliga al PSOE a rectificar su programa electoral, que había dejado fuera las alusiones a la plurinacionalidad y el federalismo. El programa que el Comité Electoral aprobará definitivamente este miércoles incluirá finalmente una alusión a las declaraciones de Granada y Barcelona, los textos con los que los socialistas consensuaron en 2013 y 2017 su receta para el conflicto territorial.

En un momento en el que Pedro Sánchez busca hacerse con el voto de Ciudadanos, el programa electoral del PSOE había dejado fuera la propuesta de una reforma constitucional con la apuesta por un modelo federal como solución a la crisis en Catalunya. Tras la publicación del documento este martes, el PSC mostró su disconformidad con ese texto. Los socialistas catalanes creen que pueden hacerse con parte del hueco del partido de Albert Rivera, pero también temen que el conflicto de los últimos días les perjudique por la izquierda y entre el electorado más catalanista.

El PSOE ha añadido ahora un párrafo al programa: "Al menos desde 2003, en Santillana del Mar, el PSOE se ha comprometido a las reformas necesarias para un nuevo impulso del autogobierno, luego concretadas en la Declaración de Granada de 2013 y en la Declaración de Barcelona de 2017". Esos textos abogan por fortalecer el autogobierno de Catalunya y culminar en una reforma de la Constitución hacia un modelo federal.

En el texto que eldiario.es adelantó este martes, para el PSOE se limitaba a apostar por "una España fuerte y cohesionada, estructurada a partir de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía". "Mejoraremos la colaboración institucional con todas las comunidades autónomas y abordaremos el conflicto de convivencia en Cataluña impulsando el diálogo entre catalanes y también entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, siempre dentro de la Constitución y del Estatuto de Autonomía", continuaba.

"Avanzaremos hacia un modelo de Estado integrador, en el que la diversidad, la igualdad y la solidaridad sean valores compatibles. Un modelo en el que el Gobierno del Estado garantice la cohesión desde la lealtad al ejercicio de las funciones que la Constitución habilita a las comunidades autónomas; en el que las distintas administraciones cuenten con una adecuada financiación, actúen con transparencia, colaboren entre ellas y actúen con lealtad institucional. En ese modelo no tiene cabida un referéndum de autodeterminación, que el Tribunal Constitucional (TC) ha considerado contrario a la Constitución y que, desde una perspectiva política, provoca la quiebra de la sociedad", zanjaba.

El programa no incluía, por tanto, ninguna alusión al federalismo ni a la plurinacionalidad, que fue un concepto defendido por Sánchez en la batalla de las primarias y que le costó duras críticas de sus adversarios. La desaparición de la propuesta de la reforma constitucional así como de un nuevo Estatut causó cierto estupor en sectores del partido.

Sánchez ha asegurado que la modificación no supone una rectificación, sino que el texto que se publicó el martes era un borrador. "El PSOE algunas veces es demasiado transparente. Entiendo el interés por nuestro programa porque es de Gobierno. El problema es que se ha filtrado un programa que no estaba terminado. Claro que vamos a incorporar la declaracion de Granada. Lo que se ha filtrado es un documento que no estaba terminado", ha expresado en una entrevista en Espejo Público.