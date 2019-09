El PSC: la propuesta de Rivera demuestra que no tiene "razones objetivas para bloquear" a Sánchez

Lo ha dicho en rueda de prensa después de conocer la propuesta de Rivera de abstenerse tanto PP como Cs si acepta un "Gobierno constitucionalista en Navarra", si asume la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña en caso de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no acate la sentencia del 1-O y rechaza indultar a los líderes independentistas si son condenados, y si promete no subir los impuestos ni la cuota de los autónomos.

Illa ha subrayado que el Gobierno navarro es constitucionalista, que los socialistas han defendido el marco de convivencia en Catalunya establecido por el Estatut y la Constitución y se han mostrado contrarios a la unilateralidad, y que han abogado por no incrementar la presión fiscal a las clases medias y trabajadoras, por lo que ha insistido que "no hay obstáculos reales" para un bloqueo.

Ha subrayado que la aplicación de un 155 no es discrecional, sino que se tienen que dar una serie de supuestos, que en la actualidad no se producen, y ha afirmado, sobre la posibilidad de indultos, que el PSC no se pronunciará hasta que no haya sentencia.

Ha insistido en que el PSC no quiere unas nuevas elecciones generales y ha apelado a "aprovechar hasta el último momento" para evitar la repetición de los comicios, una repetición que ha considerado innecesaria.

El dirigente socialista ha realizado una apelación a todos los grupos para facilitar que "el único gobierno posible" tras las elecciones de abril sea investido, y ha dicho que los socialistas catalanes estarán atentos a las consultas del Rey.

Ha subrayado que no hay una alternativa a la investidura de Pedro Sánchez, y ha señalado que les gustaría que nadie bloqueara y que los partidos de izquierda la apoyaran.