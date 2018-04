PSOE-A: "Rivera levita, no tiene los pies en el suelo"

El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha ironizado hoy sobre lo "crecido" que está el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que "levita, no tiene los pies en el suelo", y tras asegurar que "sueña" con que su partido gobierne, le ha pedido que "despierte".

El número dos del PSOE andaluz se ha referido de esta forma en rueda de prensa a las declaraciones de Rivera durante su visita a la Feria de Sevilla, en las que remarcó que es posible "ganar al PSOE" en Andalucía y reafirmó el compromiso de su formación con esta comunidad.

"Es verdad que la Feria de Sevilla levanta el ánimo a cualquiera y algunos, cuando vienen, levitan", ha ironizado Cornejo, que ha agregado: "Sueña con gobernar, con lo bien que le van las encuestas, pero debe despertar porque quien gobierna lo deciden los ciudadanos y, además, ahora no toca", ha subrayado.

Tras señalar que el líder de la formación naranja "no tiene ni idea, no conoce a esta tierra ni sabe cómo tratarla", el dirigente socialista ha asegurado que Rivera "ha perdido un poco el norte" y ha sentenciado: "Ciudadanos no es el cambio, sino el recambio de la derecha del PP".

El dirigente socialista ha criticado con dureza al líder de Ciudadanos, a quien ha reprochado, tras recordar que la formación naranja fue la única que no apoyó en el Parlamento regional la propuesta sobre la reforma de la financiación autonómica, que no haya "aprovechado" su visita a Sevilla para "defender los intereses de Andalucía".

"Son los únicos que se han excluido del acuerdo de la financiación autonómica. ¿Rivera tiene la verdad absoluta?", se ha preguntado tras recordar que Ciudadanos se ha quedado "aislado" defendiendo el principio de ordinalidad "por mucho que digan que no".

Aunque ha asegurado que "nadie pone en duda" que Ciudadanos ha sido clave para la "estabilidad" en Andalucía, donde se han sacado adelante proyectos porque se ha contado con la formación naranja, ha lamentado que "esa actitud no se parece en nada a lo que piensa el señor Rivera".