Pablo Casado insta a Ciudadanos a presentar una moción de censura en Catalunya contra Quim Torra. El líder del PP ha emplazado a Albert Rivera a presentar esa iniciativa en el Parlament durante su interpelación a Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno.

La propuesta de Casado se produce después de que las fuerzas independentistas se hayan dividido en el Parlament ya que ERC se sumó al PSC y tumbó la propuesta de Junts Per Catalunya para la delegación del voto de los diputados suspendidos por el procesamiento judicial de la causa del procés.

"Es el momento de presentar una moción de censura al señor Torra", le ha dicho Casado a Ciudadanos, que fue la fuerza que ganó las elecciones en Catalunya, aunque los independentistas tuvieron mayoría. Tras la decisión de ERC, los independentistas han perdido votaciones clave en el Parlament. No obstante, para sacar adelante una moción de censura se requiere mayoría absoluta que las fuerzas no independentistas no tienen.

Casado ha afirmado que Sánchez tendría que retratarse en esa votación y demostrar "si está con los constitucionalistas o con los golpistas". El Gobierno no ve que sea el momento para presentar una moción de censura contra Torra y no creen que Inés Arrimadas dé ese paso.

"Quieren aprovechar las contradicciones de los independentistas mientras que no han hecho nada", expresan fuentes del Ejecutivo, que creen que usar esa herramienta ahora ayudaría a la unión de nuevo de Junts Per Catalunya y ERC.

El líder del PP ha formulado la propuesta de la moción de censura en Catalunya desde su escaño en el Congreso, desde el que ha interpelado a Pedro Sánchez y le ha exigido que convoque elecciones. Casado ha reprochado al presidente su negativa a comparecer en el Senado por su tesis doctoral, la dimisión de dos ministros, que tenga "dos ocultados", que la ministra de Justicia esté reprobada y que el de Exteriores esté "envuelto" en una polémica por tener "información privilegiada" en su etapa en Abengoa.

Tras esa enumeración, Casado ha asegurado que en España "no manda" Sánchez, a quien ha reprochado que esté "de visita" mientras encadena varios viajes internacionales. "Quien manda y pone plazos es el señor Torra", ha aseverado.

Sánchez, a Casado: "Céntrese"

Sánchez le ha contestado que "al Gobierno le queda aún mucha tarea" por delante y ha aprovechado para recriminar al jefe de la oposición que haya formado una "coalición por la crispación" junto a Rivera. "Lo que han hecho ha sido atacar personalmente e miembros del Gobierno. Por ahí no vamos a pasar", le ha dicho Sánchez, que este miércoles reiteró su apoyo a la ministra de Justicia.

Sánchez ha recomendado a Casado que deje de preocuparse por la "fragmentación del voto en la derecha: "El problema es la radicalización". Los socialistas culpan a PP y Ciudadanos del auge de Vox. "Céntrese, señor Casado, recupere la moderación", ha sentenciado.

"Van a la irrelevancia de la ultraderecha de este país", ha dicho en esa misma línea la vicepresidenta, Carmen Calvo, en su cara a cara con la portavoz del PP, Dolors Montserrat.