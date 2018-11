Casado defiende el "prestigio" del Supremo tras su fallo sobre las hipotecas ante los procesos "penales" a los independentistas

"Respeto a la independencia" de los tribunales, y más aún si esos tribunales tienen que juzgar a los dirigentes independentistas. Así ha defendido Pablo Casado la actuación del Tribunal Supremo, si bien ha tachado de "desafortunada actuación" el vaivén del tribunal, al día siguiente de una sentencia que contradice otra de hace dos semanas y que falla a favor de los bancos y en contra de los clientes en relación con quién ha de pagar el impuesto de las hipotecas. Es decir, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

"Es un impuesto que se puede suprimir", ha dicho Casado a su llegada al congreso del Partido Popular Europeo, "porque se corresponde a la adquisición de vivienda, y sobre todo sise trata de primera vivienda no tiene sentido el impuesto, ni un coste presupuestario muy elevado. Habría que compensarlo con un nuevo sistema de financiación autonómica".

Casado ha culpado a los gobiernos de Felipe González de los "errores de interpretación" que "han motivado esta desafortunada actuación de esta semana". El líder del PP se refiere a la ley de 1993 y a su posterior decreto de 1995.

"La seguridad jurídica es importante, respetamos los tribunales y su independencia, y no estamos de acuerdo con el populismo callejero en un momento en el que no se puede socavar el prestigio del Tribunal Supremo y sobre todo la legitimidad de sus salas, y me refiero a una muy en concreto, en los próximos meses con cuestiones no hipotecarias sino de índole penal".

Casado, eso sí, está aprovechando la coyuntura para, en lugar de cuestionar la actuación judicial –"en un momento en el que no se puede socavar el prestigio del Supremo"–, defender la bajada y supresión de impuestos. "El Gobierno no debe engañar a los españoles [Sánchez ha dicho que los bancos deberían pagar el impuesto], porque la banca terminará repercutiendo el impuesto a los ciudadanos en el coste de suscribir la hipoteca. Nosotros decimos que es un impuesto que se debe suprimir, en la reforma fiscal que haremos al llegar al Gobierno".

"Nosotros decimos que es un impuesto que se puede suprimir", ha dicho Casado: "Estamos hablando de unos 800 millones de AJD, y el 70% corresponde a vivienda. Si el Gobierno ha encontrado 1.600 millones para el Gobierno de Torra, no tendrá inconveniente en encontrar ese dinero para todas las comunidades. El impacto hace posible la supresión".

El líder del PP afirma que "cuando el Gobierno plantea nuevos impuestos lo pagan los contribuyentes, los trabajadores, los autónomos... Esto de abogar por una supuesta lucha de clases cuando sangras a la clase media y trabajadora y estás lastrando la competitividad y la creación de empleo, creo que es un mal negocio. Nosotros lo incardinamos en una reforma fiscal global".

"Los presupuestos son una crónica de una muerte anunciada", ha dicho Casado, "y me gustaría recordar lo que se ha dicho de mí cuando dije que España era rehén de los independentistas y que la Comisión no iba a aceptar las cuentas. Siento haber acertado, y mi responsabilidad era decir lo que estaba haciendo el gobierno para hablar bien de España. Los presupuestos han descarrilado, y le digo a Pedro Sánchez que convoque elecciones si no aprueba los presupuestos".

"María Dolores de Cospedal siempre ha hecho lo mejor para el partido", ha dicho Casado, "mi responsabilidad es que el PP no tenga nada que ver con ninguna actitud reprobable, y hemos actuado en consecuencia. No vamos a aceptar ningún doble rasero y quiero saber por qué no dimite María Dolores Delgado". ¿Va a pedir el escaño a Cospedal? "Ha dejado la ejecutiva del partido y se lo agradecemos".