Pedirán quitar fuero a exlíder de Congreso salvadoreño ligado a pandillas

El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, anunció este lunes que solicitará a la Asamblea Legislativa que retire la inmunidad constitucional al expresidente de este órgano de Estado y diputado opositor Norman Quijano por supuestamente negociar con pandillas en las elecciones presidenciales de 2014.

"Anuncio que, después de una investigación seria y rigurosa, he ordenado que este día se presente la solicitud de antejuicio en contra del diputado Norman Quijano", dijo Melara en un video difundido por la oficina de comunicaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

El jefe del Ministerio Público pidió a los diputados del Congreso que "este proceso sea llevado de manera objetiva, legal y transparente".

Aseguró que "las pandillas son un cáncer que se ha enquistado en diferentes sectores de la sociedad salvadoreña y que hace años salieron a la luz varios vídeos que evidenciaban la relación de grupos terroristas con diferentes sectores políticos del país".

El Congreso salvadoreño deberá crear una comisión especial de diputados, nombrar de entre los legisladores a un defensor y un fiscal para determinar si procede o no el retiro del fuero.

La decisión de dicha comisión debe ser ratificada por los diputados en pleno con al menos 43 votos de los 84 legisladores.

Durante un juicio en el que fueron condenados más de 300 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) en 2019, un testigo identificado únicamente como "Noé" señaló que Quijano negoció dinero a cambio de votos en los referidos comicios, en los que compitió como candidato de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, de derecha).

Quijano negó a inicios de noviembre en un interrogatorio ante la Fiscalía los señalamientos del testigo, que supuestamente entregó al Ministerio Público, un vídeo en el que aparece el exlíder del Congreso.

"Es una investigación en curso que me ha permitido ratificar que soy inocente, que nunca me he reunido con pandilleros", dijo Quijano al salir de una sede de la Fiscalía.

Añadió que los fiscales le solicitaron que se "abstenga" de detallar los puntos cuestionados en el interrogatorio.

"No tengo nada que esconder, he hablado con toda claridad", aseguró el excandidato presidencial para los comicios de 2014 en unas breves declaraciones a la prensa.

El 23 de octubre pasado, el fiscal Melara sostuvo que el Ministerio Público investigaría a "todos los funcionarios vinculados con negociaciones con las pandillas señalados por "Noé".

Otro de los políticos salvadoreños salpicados por las supuestas negociaciones de dinero a las pandillas es el actual alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, también de Arena y a quien "Noé" atribuyó la entrega de 69.000 dólares en 2015.

Muyshondt, vinculado a los pactos con pandillas desde 2016 por publicaciones periodísticas, asegura que no entregó dinero a las estructuras criminales y apuntó que está dispuesto a colaborar con la Fiscalía en las investigaciones.

"Noé" también declaró que el partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entregó más de 200.000 dólares para que los miembros de las pandillas les dieran sus votos en 2014, cuando ganó su segunda presidencia consecutiva.