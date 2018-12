Puigdemont responsabiliza al rey, PSOE y PP del crecimiento de Vox y rechaza apoyar los presupuestos de Sánchez

"¿El discurso del rey del 3 de octubre de 2017 favorece o no favorece a la ultraderecha española? Nosotros creemos que favorece". El expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha respondido así a quienes señalan que la irrupción de Vox en Andalucía tiene es una reacción al proceso independentista.

"En las manifestaciones en las que han compartido pancartas miembros del PSOE y el PP, estaba también Vox, iban de la mano", ha proseguido Puigdemont: "Es escandaloso que a las víctimas de la ultraderecha y el nacionalismo español se nos considere culpables. Es inaceptable. Hemos estado en primera línea de defensa contra el fascismo, y lo hemos denunciado porque lo sufrimos y lo hemos sufrido".

"Quien ha abierto la puerta y ha homologado la ultraderecha española como partido votable justamente han sido quienes han estado al lado de Vox en la pancarta, en el 155 y en la estrategia judicial", ha abundado Puigdemont.

El líder del PDeCAT se ha reunido en su casa de Waterloo (a las afueras de Bruselas) con el president del Parlament, Roger Torrent, "para coordinar acciones políticas" tras la huelga de hambre anunciada por cuatro políticos independentistas presos. Es la primera aparición pública de los dos desde que Torrent no siguiera adelante con la investidura de Puigdemont.

"Nosotros estamos aquí para afirmar que el pueblo de Catalunya dijo basta ante el aumento de la ultraderecha y comportamientos de ultraderecha en España. Y se nos ha respondió con el 'a por ellos' en lugar de escuchar ese clamor. Y ahora vienen las consecuencias. Han de mirar si el rey ayuda o perjudica, si el discurso del 3 de octubre de 2017 es un discurso que favorece o no el crecimiento de Vox, y si es así, y nosotros creemos que es así, qué medidas piensan tomar los que son responsables de que siga así".

"La manera", ha afirmado Puigdemont, "es respetar los derechos fundamentales, no tener presos políticos, respetar la carta de derechos fundamentales europea y permitir que la gente vote y que no haya abusos de un Estado amparado en esta retórica de extrema derecha que se ha apoderado de la justicia y de la política".

Puigdemont, además, ha rechazado apoyar los presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez: "No ha cambiado nada que nos haga modificar nuestra posición. ¿Qué es lo que no han entendido exactamente? Los retos son de tal envergadura, que intentar resolver cuestiones complejas con los apaños típicos del cambio de cromos parlamentario no está acorde con la gravedad de la situación. ¿Qué no han entendido exactamente?"

"Políticas son hechos y no los hemos visto de ninguna manera", ha apostillado Roger Torrent: "La política no sólo son declaraciones, sobre todo son pasos concretos y no los hemos visto en ningún sitio. Reclamamos al presidente Sánchez si quiere ser un mal político o un estadista, si quiere seguir la línea represiva de Rajoy o Cameron y la solución democrática que se dio en Escocia".