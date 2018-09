Rivera está "preocupado por la 'podemización' de la economía"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha declarado este lunes estar sorprendido con los datos del paro de agosto porque se espera que sea un mes en el que, habitualmente, ha dicho "crece el empleo". Rivera ve "preocupante el frenazo de la economía" y por eso, "me preocupa la 'podemización' de la economía".

Rivera considera un "error" que "Podemos nos marque la línea económica de nuestro país" con medidas como "subidas de impuestos y machacar a las clases medias", que califica de "ideológicas". "No siempre la receta de subir impuestos lleva a más recaudación, eso está demostrado", ha añadido.

Preguntado por la exhumación de los restos de Franco, el líder de Ciudadanos ha anunciado en una entrevista en TVE que "si el Gobierno acepta tramitar como ley, no como 'decretazo', la modificación de la Ley de Memoria Histórica votaremos a favor". Asegura que Sánchez "dice ahora que no hay que hablar de reconciliación" cuando para su partido es prioritario, "me importa más tener un cementerio nacional de verdad y reconciliar a los españoles".

En el mismo sentido se ha postulado sobre la Ley de Estabilidad Presupuestaria, "no se puede cambiar con un decretazo", ha afirmado. "Ciudadanos acepta que se debata sobre la ley pero con proyecto de ley" y ha declarado que su partido "va a presentar enmiendas para que el Senado sea útil" ya que solo contemplan dos opciones: "O lo arreglamos o lo cerramos" porque para los de Rivera la Cámara Alta es actualmente "un cementerio de elefantes".

El diputado también ha respondido a Pablo Casado que habló de "crispación" tras la retirada de lazos amarillos por parte de cargos de Ciudadanos, Arrimadas y Rivera a la cabeza, lo que ha considerado "excesivo". "Podemos hacer dos cosas, culpar a los que señalan o apoyar a los señalados", y ha afirmado que "en el último año se ha interpuesto casi 400 denuncias por delitos de odio" en Catalunya.

Sobre los resultados de la última encuesta electoral publicada por La Razón en la que Ciudadanos perdería escaños y sería la tercera fuerza política, Rivera lo califica como "bendito problema" y destaca que "es un logro la consolidación del centro político en España", donde sitúa a la formación.

Elecciones en Andalucía

Rivera ha advertido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de quien Ciudadanos es socio, que "cumpla el acuerdo" de investidura, aunque cree que "la regeneración no le va mucho". Ciudadanos le pide la reforma de la Ley Electoral y la supresión de los aforamientos, pero "si incumple se quedará sola, porque no vamos a apoyar a una persona que no cumple con su palabra". Si los socialistas no lo aceptan, no podrán contar con el apoyo del partido de Rivera para los presupuestos de 2019 por lo que, previsiblemente, se tendrían que adelantar las elecciones.