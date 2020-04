Sanidad admite que su estadística de fallecidos con coronavirus sólo incluye a los "testados positivamente"

Las cifras sobre el número de fallecidos con coronavirus que hace públicas cada día el Ministerio de Sanidad incluyen a las personas "testadas positivamente" y dejan fuera, por tanto, a quienes han perdido la vida por causas que son sospechosas de ser compatibles con la Covid-19 pero a las que nunca se les realizó un test diagnóstico. Es lo que se deduce de la intervención en rueda de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha asegurado que "toda aquella persona que es diagnosticada postivamente y fallece se computa como fallecido por coronavirus".

"Esto es un tema muy serio. Nosotros no jugamos a engañarnos con los fallecidos", ha señalado Illa a las preguntas de los periodistas sobre esta cuestión. En este sentido, ha insistido en que España tiene una de las definiciones "más exigentes y rigurosas" de Europa sobre lo que es un fallecido por coronavirus y ha reiterado que "las comunidades autónomas proporcionan datos conforme a esta definición de caso". No obstante, ha evitado responder a qué ocurre con quienes mueren con síntomas pero no se les hace la prueba.

Illa ha intentado salir al paso de la polémica suscitada por las cifras de fallecidos tras el caso de Castilla-La Mancha, donde las licencias de enterramiento casi triplican los datos oficiales. La explicación es que los registros civiles, que expiden estas licencias, contabilizan también los casos que se consideran sospechosos de coronavirus, no sólo los que cuentan con un test positivo. Así, mientras el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha recogía 1.921 fallecimientos con coronavirus o sospecha de haber tenido el virus en el mes de marzo, las cifras oficiales rebajaban ese número a 774.

Este desfase en los datos ha generado sospechas sobre si el número de fallecidos que se recoge en las estadísticas oficiales está infradimensionado. Lo cierto es que los registros civiles constatan un incremento de fallecimientos en comparación con la media de los últimos años, con especial incidencia entre los mayores de 75, pero los expertos creen que es pronto para saber qué parte del aumento de la mortalidad en España es achacable a la pandemia.