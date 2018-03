El TUE ve legal acumular condenas por la misma infracción para proteger mercados financieros de la UE

Las sentencias se refieren a varios casos italianos, entre ellos el de un ciudadano al que la Administración tributaria impuso una sanción por el impago del IVA correspondiente al año 2011 y después fue objeto de un proceso penal por los mismos hechos y al de otro ciudadano que impugnó la sanción administrativa por manipulación de mercado que le impuso la Comisión Nacional del Mercado de Valores italiana, alegando que ya fue objeto de una sanción penal por el mismo motivo, aunque posteriormente fue indultado. La justicia italiana pide al Tribunal de Justicia europea que aclare el alcance del principio 'ne bis in idem' en el contexto de las directivas del IVA y sobre mercados financieros.

El Tribunal de Justicia ha dictaminado que en ambos casos se puede restringir el principio 'ne bis in idem' y puede darse una acumulación de procedimientos y sanciones penales o administrativos de carácter penal por los mismos hechos siempre y cuando dicha limitación no exceda de los estrictamente necesario para cumplir el objetivo.

Además, aclara que la acumulación debe justificarse en función del interés general y tener finalidades complementarias, garantizar la coordinación entre los procedimientos para limitar a lo estrictamente necesario la carga de la acumulación respecto a la gravedad de la infracción, algo que corresponderá determinar a la justicia italiana.

Por otra parte, el Tribunal europeo con sede en Luxemburgo ha determinado que la norma italiana para sancionar delitos de manipulación de mercado podría ser contraria al derecho europeo al no respestar el principio de proporcionalidad al considerar que una sanción penal es suficiente para castigar una infracción de manera efectiva, proporcionada y disuasoria y no hace falta un segundo procedimiento administrativo de carácer penal y la aculumación de sanciones no es proporcionada a la gravedad de la infracción.