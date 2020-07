Taiwán ayudará a los hongkoneses a emigrar a la isla tras aprobarse la ley de seguridad

Taiwán inauguró hoy una oficina para ayudar a los ciudadanos hongkoneses que deseen estudiar, hacer negocios, invertir o solicitar asilo en la isla en respuesta a la controvertida ley china de seguridad para Hong Kong, ya en vigor.

La nueva oficina comenzó a operar este miércoles, 1 de julio, día en que Hong Kong conmemora el vigésimo tercer aniversario de su regreso a la soberanía china.

El Consejo de Asuntos Continentales de la isla informó el pasado 18 de junio de la creación de este departamento con el objetivo de responder "a la imposición, por parte del Partido Comunista de China (PCCh), de una ley de seguridad en Hong Kong que ha creado disturbios en la sociedad".

"Su objetivo es proporcionar servicios y atención básica para los ciudadanos de Hong Kong que vengan a Taiwán y necesitan asistencia, así como para empresas multinacionales con sede en Hong Kong y corporaciones internacionales que quieran trasladarse a Taiwán", informó el Consejo en un comunicado al anunciar su puesta en marcha.

El proyecto también espera "atraer capital y talento de Hong Kong para fortalecer y expandir el desarrollo económico de Taiwán", y se compone de tres secciones: "servicios de consulta", "gestión de programas" y "asuntos administrativos".

La nueva oficina, denominada oficialmente de "Servicios e Intercambio entre Taiwán y Hong Kong", está en la sede de la Fundación para la Democracia de Taiwán y forma parte del proyecto isleño "Ayuda Humanitaria para Hong Kong".

El ministro del Consejo de Asuntos de China Continental, Chen Ming-tong, afirmó hoy en una declaración a los medios que la ley china "no sólo se dirige contra los residentes hongkoneses. Esta es una orden divina expedida por parte del imperio celestial para toda la gente del mundo", dijo, en referencia al Gobierno chino.

Añadió que el mundo debe "prestar atención a este asunto y afrontarlo con seriedad", y que la nueva oficina taiwanesa marca el camino para "apoyar la democracia y la libertad en Hong Kong", recoge la agencia oficial de noticias CNA.

Según Chen, el proyecto demuestra la "determinación y buena voluntad del Gobierno taiwanés para apoyar al pueblo hongkonés en la protección de su democracia, libertad y derechos humanos, así como para brindarles atención".

La nueva ley china para Hong Kong establece penas que alcanzan la cadena perpetua para supuestos de "secesión, subversión contra el poder estatal (cargo habitualmente usado contra disidentes y críticos del régimen comunista), actividades terroristas y confabulación con fuerzas extranjeras para poner en riesgo la seguridad nacional".

Asimismo, cualquier persona condenada por alguno de los supuestos de la ley, que no tendrá carácter retroactivo pero sí se aplicará a no residentes, no podrá presentarse como candidato a las elecciones del Consejo Legislativo hongkonés. Los próximos comicios para elegir a los miembros de este organismo están previstos para septiembre.

En consecuencia, buena parte de la población local, además de periodistas, activistas y abogados, temen que la nueva legislación coarte las libertades de las que goza la ciudad china semiautónoma, por lo que muchos ciudadanos hongkoneses se están planteando ahora emigrar de la urbe.