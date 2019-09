Torra llama a la "desobediencia civil" si la sentencia del "procés" no es absolutoria

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha hecho este jueves un llamamiento a la "desobediencia civil" si la sentencia del "procés" no es absolutoria y ha precisado que será una respuesta pacífica en la que los trabajadores "tienen todo el derecho a convocar una huelga general".

En su primera intervención pública en Madrid, Torra ha insistido durante un desayuno informativo que "si la sentencia no es absolutoria, no la aceptaremos y actuaremos en consecuencia y todos los derechos que nos sean negados los volveremos a ejercer. Lo volveremos a hacer, más allá de multas, inhabilitaciones o amenazas".

Aunque no ha querido detallar en qué se traducirá esa desobediencia civil, Torra se ha mostrado convencido de que la sociedad catalana sabrá "dar una respuesta en profundidad" por lo que si es condenatoria "lo último que haremos será abocarnos a unas elecciones", convocatoria que ha dado por descartada.

Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, Torra ha hablado de "una nueva etapa" en la que se "jugará activamente" porque "llegarán más juicios" y, en definitiva, se dará una respuesta "de país".

"O nos plantamos y abrimos una nueva etapa de fortalecer las instituciones y tener un horizonte claro para el ejercicio de la autodeterminación o es muy complicado", ha dicho.

El presidente catalán no ha querido precisar más sobre lo que hará la Generalitat el día después de que se conozca la sentencia del "procés" pero ha dejado claro que será una reacción "crítica y exigente, de desobediencia civil y no violenta, y eso es lo que nos encontraremos encima de la mesa".

Y ha explicado que el 11 de septiembre, con la Diada, ya habrá un anticipo con "una gran "movilización" en Barcelona.

El presidente catalán también se ha referido a los contactos de Pedro Sánchez con los partidos de cara a desbloquear la investidura y ha dicho estar "muy sorprendido" por la "pasividad" del proceso "sin avanzar y sin apenas propuestas".

Torra ha subrayado el "menosprecio" del que ha sido objeto su grupo (JxCat) "y eso hay que tenerlo en cuenta".

Por tanto y ante una hipotética investidura, los diputados de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso votarán no a Pedro Sánchez ya que, tras conocer la última propuesta socialista, "no hay motivo para cambiar el sentido del voto".

A la pregunta de qué le parece que ERC ya haya anunciado que no impedirá un Gobierno de Sánchez en caso de que haya acuerdo con Podemos, Torra ha comentado que ERC "puede tomar esa decisión. Somos grupos independientes".

En su intervención, Torra ha afirmado que el problema de Cataluña no es un conflicto de convivencia (como recoge Sánchez en la última propuesta programática) sino de "democracia" y ha añadido que, a esas alturas, ya no esperan una propuesta de encaje por parte del Estado español.

Torra ha subrayado que mientras el catalanismo se ha esforzado en mantener una relación bilateral con el Estado, a partir del derecho de autodeterminación, "hubo un no sistemático a todos los anhelos independentistas del pueblo catalán".

A esta comparecencia de Torra, la primera en Madrid en un escenario de negociaciones para la investidura y a la espera de la sentencia del "procés", han asistido diputados del Parlament y consellers y diputados del Congreso del PdeCat.

También ha estado presente el senador del PdeCat Josep Lluis Cleries y por Bildu el exsenador Jon Iñarritu.

La presencia de ERC se ha reducido prácticamente a la consejera de Salud, Alba Vergés, mientras que el Gobierno central ha estado representado por la secretaria general de coordinación del Ministerio de Política Territorial, Miriam Álvarez, y el secretario general técnico del Ministerio del Interior, Joan Antoni Puig Server.