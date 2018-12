Vara respalda a Pedro Sánchez y reclama contundencia ante el desafío catalán

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha respaldado hoy al presidente del Gobierno Pedro Sánchez ante el desafío catalán y ha reclamado "responder con contundencia" ante "un camino muy peligroso" que ha iniciado la Generalitat de Cataluña.

En declaraciones a los periodista, antes de participar en la Universidad de Salamanca en un homenaje a Diego Muñoz Torrero como padre de la Constitución de 1812, Vara también ha avalado la aplicación del artículo 155 de la Constitución española "cuando se vuelvan a dar las circunstancias", ha matizado.

Al ser preguntado sobre la respuesta que ha dado hoy Pedro Sánchez al presidente de la Generalitat, Quim Torra, el líder de los socialistas extremeños ha mostrado su respaldo por considerar que ha sido una postura "contundente, firme y serena".

"En estos momentos son actitudes necesarias. No se juega con la unidad de España. No se juega con la Constitución española ni con la legalidad. Y hay líneas que no se pueden traspasar y si se traspasan tiene que saber que habrá respuestas", ha agregado.

Para el presidente de Extremadura, el hecho ocurrido el pasado fin de semana en Cataluña, ante la invocación de la vía eslovena por parte de Quim Torra, "es el inicio de un camino muy peligroso por el que el gobierno catalán está intentando transitar", ante lo que hay que "responder con contundencia, como ha hecho el presidente", ha declarado.