Albares condena el uso político de la migración por parte de Bielorrusia

Madrid, 19 nov (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha condenado este viernes la utilización política de la migración por parte de Bielorrusia y ha advertido de que el presidente de este país, Alexandr Lukashenko, "está poniendo en riesgo la vida de miles de seres humanos".

El Gobierno no aceptará la utilización política de los migrantes, ha recalcado Albares en la Comisión Mixta de la Unión Europea, donde ha señalado que por eso se está avanzando en un quinto paquete de sanciones. La utilización política de los flujos irregulares encontrará una respuesta "firme, clara y europea".

España "está a la vanguardia del diseño de políticas para el control de los flujos migratorios irregulares", ha señalado además Albares, que ha admitido la complejidad de la crisis con Bielorrusia, dado que hay en la frontera son "seres humanos".

El ministro ha asegurado que Polonia recibió el pasado lunes toda su "solidaridad y apoyo" para la toma de "medidas conjuntas" ante una "crisis político migratoria", que "ningún país puede hacer frente solo" ya que los migrantes que llegan a Polonia, como los que lo hacen por Italia, Grecia o España, buscan ir a Europa y por eso hace falta un pacto europeo migratorio y de asilo.

También Unidas Podemos ha expresado su repulsa a la crisis en la frontera con Bielorrusia porque es "inaceptable" que haya "una zona de exclusión donde los derechos están siendo vulnerados" ante el uso de Lukashenko de la migración y el diputado Antón Gómez Reino ha criticado además la respuesta de Polonia por no ser "la que debiera".

Vox por su parte ha defendido que Europa está sufriendo una invasión migratoria y su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, ha pedido no ceder al "chantaje". Este partido considera que ante el desafío de naciones que "lanzan inmigrantes ilegales" para mermar las fronteras no se pueden ofrecer políticas de asilo, si no de "fronteras seguras".

El PP no se ha referido en cambio a la situación de la frontera, pero sí ha criticado la cumbre bilateral con Turquía al considerar que el momento elegido supone un desaire a Grecia, según ha denunciado el senador Rubén Moreno.

El ministro de Asuntos Exteriores ha sostenido en cambio que la solidaridad de España con todos los miembros de la Unión Europea, incluidos Grecia y Chipre", está "fuera de toda duda" y ha recordado que Turquía es "un socio de primera" de la Unión. EFE

El pasado miércoles Lukashenko, y la canciller alemana, Angela Merkel, acordaron iniciar negociaciones entre la Unión Europea (UE) y Minsk a fin de resolver la crisis migratoria en la frontera bielorruso-polaca.