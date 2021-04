(AM)Cvirus- PNV cree que "a partir del 5 de mayo hay tiempo para una solución puente que dé seguridad" a las comunidades

Ortuzar espera que Bilbao siga siendo sede de la Eurocopa "pero no a cualquier precio"

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que no ve "dónde están los instrumentos legales" para las comunidades autónomas tras la conclusión del estado de alarma y ha considerado que, tras las elecciones de la Comunidad de Madrid, "a partir 5 de mayo hay tiempo para que los partidos políticos, poniéndole dos dedos de frente, busquen una solución puente" que dé "seguridad a todos".

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Ortuzar ha criticado que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se haya anunciado que el estado de alarma concluirá el 9 de mayo "porque se supone que ya hay instrumentos legales" en disposición de las comunidades autónomas para establecer medidas frente a la pandemia. "No veo dónde están esos instrumentos legales", ha señalado.

En este sentido, ha censurado que "no se ha utilizado todo este año para hacer las reformas en las leyes sanitarias y en otras leyes que hagan que no sea necesario el estado de alarma".

Tras recordar que en Euskadi los tribunales "dieron la razón a los hosteleros" en las medidas cautelares que pidieron en su recurso contra las restricciones adoptadas por el Gobierno Vasco, ha señalado que "esa situación, a partir del 9 de mayo, se va a volver a producir" y "cualquiera va a tener la posibilidad de recurrir los toques de queda porque no hay un instrumento legal".

El presidente del PNV ha explicado que en el Parlamento vasco se está tramitando "a toda pastilla" el proyecto de ley antipandemia, pero "no va a llegar con los plazos hasta mediados o finales de junio". Por ello, ha advertido de que, "si no hay alguna medida puente", habrá "un periodo de muy difícil gestión" por parte de las administraciones.

A su entender, "habría que buscar una solución política para llegar y dar cobertura y seguridad jurídica a todas las acciones que hagamos entre el 9 mayo y el momento de la vacunación con efecto rebaño".

"Llevamos un año y pico con estado alarma, no hemos hechos los deberes de adecuar la legislación ordinaria, por lo menos demos una respuesta", ha apelado Andoni Ortuzar, que ha insistido en que no ve que "haya cambiado nada" en el ámbito jurídico y legislativo desde la entrada en vigor del estado de alarma para "decir que no hace falta el 10 de mayo ningún instrumento jurídico más".

El dirigente vasco ha dicho entender que, en la "madre de todas las campañas" para las elecciones de la Comunidad de Madrid y "tal y como tiene el Congreso de los Diputados", para el Gobierno de Pedro Sánchez "asumir un proceso negociador no es plato de buen gusto". No obstante, cree que, "a partir del 5 de mayo hay tiempo para que los partidos políticos, poniéndole dos dedos de frente a esto, busquemos una solución puente" que "dé seguridad a todos".

De este modo, ha incidido en que la vacunación puede estar "suficientemente extendida" para mediados de verano "siendo muy optimistas" o comienzos del otoño "siendo más realistas", por lo que ha animado a hacer "un esfuerzo" para que estos meses se puedan "transitar razonablemente" y no someter "a la gente a más tensiones".

Por otro lado, ha advertido del "riesgo de caer en la tentación" de utilizar los datos de la pandemia "en el foro político", sobre todo "a las puertas de una campaña electoral" como sucede en Madrid.

Según ha indicado, hay "un correlato entre aglomeración de gente y penetración del virus", de manera que "en zonas con una densidad de población tan alta" como en Euskadi o Madrid "es normal" que la incidencia más elevada. "No creo que nadie esté haciendo o dejando de hacer cosas que pudiera hacer para frenar la pandemia", ha afirmado.

EUROCOPA

Por otro lado, ha esperado que Bilbao siga siendo sede de la Eurocopa "pero no a cualquier precio". De este modo, ha cuestionado si se va a estar en junio "tan bien como para prever que pueda venir público". "¿Es razonable, es responsable comprometerse desde hoy a que sea así si a lo mejor estamos en ese momento en la quinta ola?", ha preguntado.

Ortuzar ha subrayado que el criterio sanitario "tiene que prevalecer sobre el deportivo" porque el virus "no entiende de camisetas"."No tenemos público en el fútbol en la Liga, en la Copa, es difícil pensar qué sucede de diferente en Eurocopa para que tengamos que meter público sí o sí y decirlo desde ahora. Se hará lo que se pueda, pero siempre sobre criterios sanitarios", ha manifestado el presidente del PNV, que ve "bastante razonable" la posición de las instituciones vascas, que han afirmado que no modificarán sus criterios frente a la pandemia para que poder celebrar este evento deportivo.