El Congreso tumba la investidura de Feijóo

El Congreso ha tumbado el intento de Alberto Núñez Feijóo de convertirse en presidente del Gobierno. El líder del PP no ha sido conseguir los apoyos suficientes en la segunda votación de su investidura. Necesitaba atar más síes que noes, pero desde que fue designado por el rey Feijóo únicamente ha podido recabar el apoyo de Vox, de Coalición Canaria y de Unión del Pueblo Navarro. 172 votos, cinco menos que los que han sumado el resto de grupos que han rechazado su apoyo al candidato.

Estaba previsto que los votos en contra del candidato fuesen 178, pero la equivocación de un diputado de Junts ha generado un debate en la Mesa del Congreso, que ha terminado por contabilizarlo como nulo. El parlamentario había rectificado sobre la marcha, pero la secretaria de la mesa que hacía el recuento en ese momento ha contabilizado como un 'sí' el 'no' con el que había rectificado. Finalmente la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha dejado el recuento de la siguiente manera: 177 votos en contra de Feijóo, 172 en contra y uno nulo.

Previamente, en el breve debate que ha precedido a la votación, Feijóo había reclamado a quien ahora tomará el relevo de intentar la investidura, Pedro Sánchez, que renuncie para ir a una repetición electoral. “Si esta alternativa no fructifica”, ha dicho sobre sí mismo, “solo quedan dos salidas: el Gobierno de la mentira o una repetición electoral”. Lo primero se refiere al posible Gobierno de coalición del PSOE y Sumar, con el respaldo mayoritario de la Cámara.

“No hay vuelta atrás a un punto intermedio”, ha dicho Feijóo. “O han mentido los independentistas, o el PSOE. Me atrevo a adivinar cuál de los dos están más cerca, de ahí los insultos y los silencios”, ha sostenido.

Feijóo ha interpelado a Sánchez, a quien ha reclamado que subiera a la tribuna para defender su posición. “Amnistía, sí o no? ¿Yo digo no, y usted?”, ha dicho. “¿Referéndum, sí o no. ¿Yo digo no, y usted señor Sánchez?”, ha añadido. “Suba usted ahora, suba aquí”, ha asegurado. “No se esconda ante nadie. Suba hoy, aquí y ahora”, ha dicho. “Suba y hable claro, sin rodeos, sin comunicados a las ocho de la tarde llenos de eufemismos”, ha zanjado. Feijóo también ha zanjado un debate que se ha suscitado levemente en sus propias filas: el de una posible abstención técnica del PP para hacer presidente a Sánchez sin el apoyo de los independentistas.

Puente acusa a Feijóo de “utilizar” a la Corona

Confirmado desde el pasado miércoles por la Moncloa que el presidente en funciones no intervendría en ningún momento de la sesión, el turno de réplica del PSOE lo ha vuelto a asumir este viernes el exalcalde de Valladolid y diputado, Óscar Puente, que ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de utilizar las instituciones al servicio de una simple estrategia de funcionamiento interno del PP.

“No les ha importado utilizar de manera profundamente desleal a la máxima autoridad del estado, la Corona, para a través de ella convocarnos a este simulacro de investidura”, ha dicho Puente, que ha insistido en que el único fin del líder del PP era consolidar su propia posición en la calle Génova.

Todas las formaciones nacionalistas e independentistas vascas y catalanas han expresado su rechazo rotundo a la investidura al candidato del PP, que ha asistido a una retahíla de reproches por parte de cada uno de los portavoces.

El fracaso de la investidura de Feijóo ya se vislumbró el pasado miércoles, en una primera votación en la que la mayoría absoluta del Congreso rechazó su primer intento. Este viernes no ha habido sorpresas: el dirigente del PP ha completado el fracaso de una investidura para la que nunca tuvo garantizados los apoyos. Tanto PSOE y Sumar como los partidos independentistas han dado su 'no' al PP, pero también el Partido Nacionalista Vasco, partido al que intentó seducir para esta investidura pero con el que ha acabado totalmente enfrentado después de su intervención el miércoles en la tribuna, como dejó claro el portavoz jeltzale, Aitor Esteban, este mismo jueves.

El líder del PP ha quedado cerca en términos numéricos de convertirse en presidente. Solo seis votos. Pero muy lejos en términos políticos. Su alianza con Vox le ha impedido acercar a los nacionalistas vascos y su discurso contra el independentismo catalán, iniciar una vía de entendimiento con Junts. “No trate de darnos lecciones. No tiene ni idea de lo que es Euskadi. No hay quien se crea que apelan a las bases del PNV caminando de la ultraderecha. Nos separa un abismo, votaremos negativamente con más razones aún que el miércoles pasado”, le ha dicho Esteban este viernes.

Feijóo, consciente de su fracaso durante su discurso final, ha pedido una repetición electoral. “Si esta alternativa no fructifica solo quedan dos salidas. El Gobierno de la mentira o una repetición electoral”, ha sostenido. “La primera, el engaño a los electores, será la formación de un Gobierno que se sustentará en la mentira. Ya no hay vuelta atrás a un punto intermedio: o han mentido los independentistas o el PSOE. Me atrevo a adivinar cuál de los dos están más cerca, de ahí los insultos y los silencios”, ha argumentado.