Dominicanos liberados tras rapto en Haití no han sido trasladados a su país

Puerto Príncipe, 28 feb (EFE).- Los hermanos dominicanos Michael Enrique y Antonio Gerer Campusano Féliz, liberados el viernes tras seis días secuestrados en Haití, siguen bajo el control de la Policía Judicial (DCPJ) sin que hasta el momento las autoridades expliquen públicamente la razón de la demora del traslado a su país.

Los hermanos Campusano Féliz, ambos técnicos de cine, fueron secuestrados el 20 de febrero junto a su intérprete haitiano Junior Albert Augusma, quien trabaja para la productora de cine Muska Group, que contrató a los dominicanos para una película, y quien también fue puesto en libertad.

El rapto se produjo cuando iban en un convoy de vehículos, en el viaje de regreso a Puerto Príncipe tras rodar escenas para una película en la ciudad de Jacmel, en la costa caribeña de Haití.

Dos días después de ser liberados, continúan en la sede de la SCPJ y sin ver a su familia, dijo a Efe una fuente de la productora de cine, que pidió reserva de su nombre debido a lo delicado del caso, según indicó.

"Duermen en sillas. Llevan dos días sin bañarse", denunció la fuente, quien agregó que el embajador dominicano en Haití, Faruk Miguel, ha visitado la Policía Judicial (DCPJ).

"Los retuvieron en el DCPJ. Nada está claro. No sabemos por qué, No entendemos nada. No nos dijeron nada", continuó la fuente.

Hasta el momento no se ha explicado en qué condiciones fueron liberados los tres secuestrados ni si se pagó un rescate por ellos.

Según se ha explicado en la República Dominicana, los dos técnicos están a la espera de que concluyan las indagatorias sobre su secuestro y, de acuerdo con familiares, "se encuentran bien".

Tras confirmar la noche del viernes la liberación de los hermanos Campusano Féliz, el presidente dominicano, Luis Abinader, informó de que había "dado instrucciones para que sean trasladados a la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe".

Los secuestros se han vuelto muy frecuentes en Haití en el último año, se producen a diario y de forma indiscriminada, afectando desde a empresarios hasta a niños en edad escolar.